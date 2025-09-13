Le FC Barcelone est fou de rage contre l’Espagne après le forfait de Lamine Yamal !

Coup dur à venir pour le FC Barcelone face à Valence. Pour leur premier match à domicile de la saison, les Blaugranas devront faire sans Lamine Yamal. Ce samedi, l’attaquant espagnol de 18 ans ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe car il souffre de petits problèmes physiques. Une information confirmée par Hansi Flick, présent en conférence de presse.

«Lamine Yamal ne sera pas disponible. Il est arrivé en équipe nationale avec des douleurs et ne s’est pas entraîné», a ainsi reconnu le technicien du Barça. Frustré, l’Allemand de 60 ans a, toutefois, poursuivi son propos en pointant directement du doigt la gestion du staff de la sélection espagnole. Face aux journalistes, Flick a, en effet, regretté de voir son protégé autant mobilisé durant cette trêve, qui plus est au regard de la physionomie des deux rencontres de la Roja.

Lamine Yamal forfait contre Newcastle ?

Il en veut notamment à Luis de La Fuente, qui aurait dû protéger le favori au Ballon d’Or. «Je n’ai pas parlé avec De la Fuente. Nous avons échangé seulement des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J’ai été sélectionneur et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure», assure l’Allemand.

«On lui a donné des analgésiques pour l’aider à jouer, poursuit le technicien allemand. Ils menaient de trois buts à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, sans pouvoir s’entraîner entre les matchs. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis très triste». Une sortie rappelant forcément la récente passe d’armes entre la Fédération Française de Football et le PSG après les blessures de Doué et Dembélé.

Une chose est sûre, Lamine Yamal - resté en salle ce samedi pour suivre un traitement spécifique - ne disputera pas la rencontre face à l’équipe de Carlos Corberán. Pire encore, le crack des Blaugranas pourrait également manquer le premier choc de Ligue des Champions face à Newcastle, jeudi prochain à 21 heures. De quoi rendre fou les Culers…