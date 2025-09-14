Prono
Match Barcelone - Valence en direct commenté
4e journée de Liga - dimanche 14 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Valence (Liga, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Barcelone et Valence. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Valence.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Valence en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Valence en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Valence ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, Pedri, M. Rashford, Ferran Torres, R. Bardghji.
Valence : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Corberan évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Julen Agirrezabala, Copete, M. Diakhaby, César Tárrega, José Gayà, D. Foulquier, B. Santamaria, Javi Guerra, Diego López, A. Danjuma, Hugo Duro.
- Qui arbitre le match Barcelone Valence ?
Guillermo Cuadra Fernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Valence ?
Sant Joan Despí accueille le match au Estadi Johan Cruyff.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Valence ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Fermín López 29'.