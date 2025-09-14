Menu Rechercher
1 - 0
34'
Liga 2025/2026 4e journée
Barcelone
1 - 0
34'
Valence
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
29'
1 - 0
Fermín López (PD Ferran Torres)
Classement live 2 Barcelone 10 12 Valence 4
Possession 74% Barcelone Valence
Tirs 9 6 0 3 0 0
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Valence 0
Compositions Barcelone 4-3-3 Valence 5-3-2
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Fermín 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 2/2 100% #2 Logo Barcelone Roony Bardghji 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Fermín 3
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 0/2 0% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Valence Hugo Duro 2/3 67%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 30/31 97% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 38/40 95% #3 Logo Barcelone Marc Casadó 35/37 95%

Série en cours
N
V
V
V
V
V
D
N
V
D
Rencontres précédentes
58% 29 Victoires 28% 14 Nuls 14% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Frenkie de Jong Frenkie de Jong Blessure au dos Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Baptiste Santamaria Baptiste Santamaria Inconnu Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine

Match Barcelone - Valence en direct commenté

4e journée de Liga - dimanche 14 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Valence (Liga, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Barcelone et Valence. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Valence.

Arbitres

Guillermo Cuadra Fernández arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alejandro Estévez Iglesias arbitre assistant
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Francisco Javier Expósito Jaramillo quatrième arbitre
Alejandro Quintero González arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Johan Cruyff Sant Joan Despí
Estadi Johan Cruyff
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 6000
  • Affluence moyenne : 2861
  • Affluence maximum : 5569
  • Affluence minimum : 560
  • % de remplissage : 47

Match en direct

Date 14 septembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BAR-VAL
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Valence
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Valence en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Valence en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Valence ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, Pedri, M. Rashford, Ferran Torres, R. Bardghji.

Valence : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Corberan évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Julen Agirrezabala, Copete, M. Diakhaby, César Tárrega, José Gayà, D. Foulquier, B. Santamaria, Javi Guerra, Diego López, A. Danjuma, Hugo Duro.

Qui arbitre le match Barcelone Valence ?

Guillermo Cuadra Fernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Valence ?

Sant Joan Despí accueille le match au Estadi Johan Cruyff.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Valence ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Fermín López 29'.

