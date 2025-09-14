Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Le groupe du Barça face à Valence sans Lamine Yamal

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone Valence

Sans surprise, Lamine Yamal ne figure pas dans le groupe du FC Barcelone pour la réception de Valence en Liga ce dimanche. Victime d’une gêne au pubis contractée lors du rassemblement de la sélection espagnole, l’attaquant n’a pas participé à l’entraînement collectif samedi, et serait même très incertain pour le déplacement à Newcastle, jeudi, en Ligue des champions.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🚨
#BarçaValencia
Voir sur X

La grande surprise de cette liste est le retour de Marc Bernal, de nouveau apte après 382 jours d’absence à cause d’une grave blessure au genou. Le jeune milieu, qui devrait débuter sur le banc, pourrait entrer en jeu pour retrouver progressivement le rythme. Autre nouveauté : la première apparition de Roony Bardghji, pressenti pour débuter la rencontre afin de compenser l’absence de Lamine Yamal, selon la presse catalane. Frenkie de Jong, Gavi, Alejandro Baldé et Marc-André ter Stegen sont également forfaits.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Valence
Lamine Yamal
Roony Bardghji

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Valence Logo Valence
Lamine Yamal Lamine Yamal
Roony Bardghji Roony Bardghji
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier