Le groupe du Barça face à Valence sans Lamine Yamal

Sans surprise, Lamine Yamal ne figure pas dans le groupe du FC Barcelone pour la réception de Valence en Liga ce dimanche. Victime d’une gêne au pubis contractée lors du rassemblement de la sélection espagnole, l’attaquant n’a pas participé à l’entraînement collectif samedi, et serait même très incertain pour le déplacement à Newcastle, jeudi, en Ligue des champions.

La grande surprise de cette liste est le retour de Marc Bernal, de nouveau apte après 382 jours d’absence à cause d’une grave blessure au genou. Le jeune milieu, qui devrait débuter sur le banc, pourrait entrer en jeu pour retrouver progressivement le rythme. Autre nouveauté : la première apparition de Roony Bardghji, pressenti pour débuter la rencontre afin de compenser l’absence de Lamine Yamal, selon la presse catalane. Frenkie de Jong, Gavi, Alejandro Baldé et Marc-André ter Stegen sont également forfaits.