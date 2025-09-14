Menu Rechercher
Commenter 31
Liga

Liga : avant d’aller à Newcastle, le FC Barcelone martyrise Valence

Sans Lamine Yamal, le FC Barcelone a humilié Valence (6-0) pour son premier match à domicile de la saison en championnat et revient deux points du Real Madrid. Cap désormais sur Newcastle et la Ligue des Champions.

Par Kevin Massampu
2 min.
Fermín @Maxppp
Barcelone 6-0 Valence

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad, la réponse du FC Barcelone était attendue. Les Blaugranas étaient opposés ce dimanche soir à Valence dans le cadre de cette 4e journée de Liga. Et surtout, à l’occasion de leur première rencontre à domicile de la saison. Pas au stade Montjuic comme lors des deux dernières saisons, mais à l’Estadi Johan Cruyff et ses 6000 spectateurs. Privé de Lamine Yamal, Hansi Flick a choisi de se passer de son capitaine Raphinha, arrivé en retard à l’entraînement. Roony Bardhgji, arrivé cet été en provenance de Copenhague, lui a été préféré pour accompagner Ferran Torres et Rashford devant. Côté Valence, Mouctar Diakaby, Baptiste Santamaria et Arnaut Danjuma étaient alignés dans le XI de départ.

La suite après cette publicité

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 12 4 +6 4 0 0 8 2
2 Logo Barcelone Barcelone 10 4 +10 3 1 0 13 3
3 Logo Getafe Getafe 9 4 +2 3 0 1 6 4
4 Logo Bilbao Bilbao 9 4 +2 3 0 1 6 4
5 Logo Villarreal Villarreal 7 4 +5 2 1 1 8 3
6 Logo Espanyol Espanyol 7 3 +2 2 1 0 5 3
7 Logo Alavés Alavés 7 4 +1 2 1 1 4 3
8 Logo Elche Elche 6 4 +2 1 3 0 6 4
9 Logo Osasuna Osasuna 6 4 +1 2 0 2 3 2
10 Logo Betis Betis 6 5 0 1 3 1 6 6
11 Logo Atlético Atlético 5 4 +1 1 2 1 5 4
12 Logo Séville Séville 4 4 0 1 1 2 7 7
13 Logo Vallecano Vallecano 4 4 -1 1 1 2 4 5
14 Logo Celta Vigo Celta Vigo 4 5 -2 0 4 1 4 6
15 Logo Valence Valence 4 4 -4 1 1 2 4 8
16 Logo Oviedo Oviedo 3 4 -6 1 0 3 1 7
17 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 4 -2 0 2 2 4 6
18 Logo Levante Levante 1 4 -4 0 1 3 5 9
19 Logo Majorque Majorque 1 3 -4 0 1 2 2 6
20 Logo Girona Girona 1 4 -9 0 1 3 2 11
Voir le classement complet

Sans surprise, les Catalans ont eu la main mise sur le ballon et ont attendu la fin de la demi-heure de jeu pour faire mouche. Après une passe puissante de Cubarsi, Ferran Torres dévie le ballon en première intention pour Fermin, côté gauche. L’international espagnol a ensuite parfaitement ouvert son pied droit pour battre Julen Agirrezabala (29e, 1-0). Jamais mis en danger par les Valenciens, le Barça repartait aux vestiaires avec un court avantage, mais l’impression qu’il ne pouvait rien lui arriver ce dimanche soir.

Trois doublés pour le Barça contre Valence

En seconde période, Raphinha a fait son apparition sur le terrain et a rappelé à tout le monde pourquoi il était si indispensable dans cette équipe. Sept minutes après son entrée en jeu, le capitaine des Blaugranas était à la réception d’un centre de Rashford pour faire le break (53e, 2-0). Le rouleau-compresseur catalan ne s’est pas arrêté là puisque Firmin s’est offert un doublé, à la suite d’une frappe puissante du gauche (56e, 3-0). Quelques minutes après, Raphinha lui répondait en reprenant de volée, un ballon mal dégagé par Gaya (4-0, 66e).

La suite après cette publicité

Le festival de buts ne s’est pas arrêté là. Entré en cours de match, Robert Lewandowski a également participé à la fête en inscrivant son 102e but pour son 150e match sous les couleurs de Barcelone (76e, 5-0). Et comme Firmin et Raphinha, le Polonais de 37 ans s’est amusé en marquant un second but, à la suite d’une passe de Bernal et d’un excellent ballon piqué pour battre Agirrezabala (87e, 6-0). Une belle manière de conclure ce récital offensif face à une équipe de Valence totalement dépassée. Avec ce succès, le Barça - deuxième - revient à deux points du Real Madrid au classement de la Liga. Hansi Flick et ses hommes peuvent désormais se focaliser sur le voyage à St-James’ Park pour affronter Newcastle, ce jeudi, lors de la première journée de la Ligue des Champions. Avec deux défaites en quatre matchs de championnat, Valence est 15e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Valence

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Valence Logo Valence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier