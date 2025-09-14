Liga : avant d’aller à Newcastle, le FC Barcelone martyrise Valence

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad, la réponse du FC Barcelone était attendue. Les Blaugranas étaient opposés ce dimanche soir à Valence dans le cadre de cette 4e journée de Liga. Et surtout, à l’occasion de leur première rencontre à domicile de la saison. Pas au stade Montjuic comme lors des deux dernières saisons, mais à l’Estadi Johan Cruyff et ses 6000 spectateurs. Privé de Lamine Yamal, Hansi Flick a choisi de se passer de son capitaine Raphinha, arrivé en retard à l’entraînement. Roony Bardhgji, arrivé cet été en provenance de Copenhague, lui a été préféré pour accompagner Ferran Torres et Rashford devant. Côté Valence, Mouctar Diakaby, Baptiste Santamaria et Arnaut Danjuma étaient alignés dans le XI de départ.

La suite après cette publicité

Sans surprise, les Catalans ont eu la main mise sur le ballon et ont attendu la fin de la demi-heure de jeu pour faire mouche. Après une passe puissante de Cubarsi, Ferran Torres dévie le ballon en première intention pour Fermin, côté gauche. L’international espagnol a ensuite parfaitement ouvert son pied droit pour battre Julen Agirrezabala (29e, 1-0). Jamais mis en danger par les Valenciens, le Barça repartait aux vestiaires avec un court avantage, mais l’impression qu’il ne pouvait rien lui arriver ce dimanche soir.

Trois doublés pour le Barça contre Valence

En seconde période, Raphinha a fait son apparition sur le terrain et a rappelé à tout le monde pourquoi il était si indispensable dans cette équipe. Sept minutes après son entrée en jeu, le capitaine des Blaugranas était à la réception d’un centre de Rashford pour faire le break (53e, 2-0). Le rouleau-compresseur catalan ne s’est pas arrêté là puisque Firmin s’est offert un doublé, à la suite d’une frappe puissante du gauche (56e, 3-0). Quelques minutes après, Raphinha lui répondait en reprenant de volée, un ballon mal dégagé par Gaya (4-0, 66e).

La suite après cette publicité

Le festival de buts ne s’est pas arrêté là. Entré en cours de match, Robert Lewandowski a également participé à la fête en inscrivant son 102e but pour son 150e match sous les couleurs de Barcelone (76e, 5-0). Et comme Firmin et Raphinha, le Polonais de 37 ans s’est amusé en marquant un second but, à la suite d’une passe de Bernal et d’un excellent ballon piqué pour battre Agirrezabala (87e, 6-0). Une belle manière de conclure ce récital offensif face à une équipe de Valence totalement dépassée. Avec ce succès, le Barça - deuxième - revient à deux points du Real Madrid au classement de la Liga. Hansi Flick et ses hommes peuvent désormais se focaliser sur le voyage à St-James’ Park pour affronter Newcastle, ce jeudi, lors de la première journée de la Ligue des Champions. Avec deux défaites en quatre matchs de championnat, Valence est 15e.