Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Barça : Fermín revient sur son mercato agité

Par André Martins
1 min.
Fermín López, jeune joueur du FC Barcelone. @Maxppp
Barcelone 6-0 Valence

Titulaire face à Valence, Fermín a répondu présent pour le premier match du FC Barcelone à domicile cette saison, en inscrivant un doublé et en contribuant à une large victoire totalement maîtrisée (6-0). Après le coup de sifflet final, le milieu offensif espagnol s’est exprimé sur le mercato estival, période pendant laquelle il avait notamment été associé à un départ à Chelsea. Pour lui, pas question de quitter le club blaugrana.

La suite après cette publicité

«Je n’ai jamais eu de doutes quant au fait de rester à Barcelone. Il y a eu des spéculations, mais au final, j’ai toujours voulu rester ici. Et je me battrai pour y rester encore de nombreuses années !», a lancé le joueur de 22 ans. Grand fan des qualités de Fermín, Hansi Flick doit être ravi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Chelsea
Fermín

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Chelsea Logo Chelsea FC
Fermín Fermín
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier