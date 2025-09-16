Barça : Fermín revient sur son mercato agité

Titulaire face à Valence, Fermín a répondu présent pour le premier match du FC Barcelone à domicile cette saison, en inscrivant un doublé et en contribuant à une large victoire totalement maîtrisée (6-0). Après le coup de sifflet final, le milieu offensif espagnol s’est exprimé sur le mercato estival, période pendant laquelle il avait notamment été associé à un départ à Chelsea. Pour lui, pas question de quitter le club blaugrana.

«Je n’ai jamais eu de doutes quant au fait de rester à Barcelone. Il y a eu des spéculations, mais au final, j’ai toujours voulu rester ici. Et je me battrai pour y rester encore de nombreuses années !», a lancé le joueur de 22 ans. Grand fan des qualités de Fermín, Hansi Flick doit être ravi.