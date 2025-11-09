Celta de Vigo - FC Barcelone: les compositions officielles
Les Barcelonais se déplacent sur la pelouse du Celta de Vigo ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 12ème journée de Liga. Le Celta de Vigo s’articule en 3-4-3 avec Radu aux buts. Devant lui, on retrouve Fernandez, Starfelt et Alonso. Au milieu de terrain, on retrouve Mingueza, Sotelo, Moriba et Carreira. Le trio Jutglà, Iglesias, Duran sera en attaque.
Le FC Barcelone s’organise en 4-3-3 avec Szczesny aux cages. Erica Garcia, Araujo, Curbasi et Balde sont placés en défense. De Jong, Fermin et Casado composent le milieu de terrain. Lamine Yamal, Lewandowski et Rashford vont animer l’attaque barcelonaise.
Les compositions
Celta de Vigo: Radu - Fernandez, Starfelt, Alonso - Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira - Jutglà, Iglesias, Duran
FC Barcelone: Szczsney - Eric, Cubarsi, Araújo, Balde - De Jong, Casado, Fermin - Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford
