Le FC Barcelone accuse l’Espagne d’avoir sacrifié Lamine Yamal

Le FC Barcelone va devoir réapprendre à jouer sans son joyau. À la veille de la réception de Valence pour son premier match à domicile de la saison, le club catalan a annoncé le forfait de Lamine Yamal pour la rencontre de la 4e journée de Liga. Le prodige de 18 ans souffre d’une gêne au pubis, qui ne lui a pas permis de participer à l’entraînement collectif de ce samedi, et serait même très incertain pour le déplacement à Newcastle, jeudi, en Ligue des Champions.

Une situation qui n’arrange pas le Barça, qui a déjà perdu Frenkie de Jong lors de la dernière trêve internationale, et qui n’a pas du tout plu à son entraîneur Hansi Flick. « Lamine Yamal a rejoint l’équipe nationale alors qu’il souffrait et n’a pas pu s’entraîner. On lui a donné des analgésiques pour qu’il puisse jouer. Ils avaient au moins trois buts d’avance à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, et entre les matches, il ne pouvait pas s’entraîner. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis mécontent », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse.

Flick en veut à la Fédération

Ce samedi, Mundo Deportivo a rajouté quelques précisions autour de ce quiproquo entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole. Le quotidien catalan confirme les propos de Flick indiquant que le staff de la Roja avait connaissance des douleurs persistantes de Lamine Yamal, au point de lui administrer une injection d’analgésique pour les atténuer. Le Barça était tenu informé quotidiennement de la situation et avait même reçu l’assurance qu’une politique de « risque zéro » serait appliquée si les gênes persistaient. Néanmoins, le natif d’Esplugues de Llobregat a participé aux succès de la Roja en Bulgarie (0-3) et en Turquie (0-6), trois jours plus tard, avant de revenir à Barcelone diminué.

Depuis son retour en club, Yamal n’a pas été capable de terminer une seule séance d’entraînement complète et les examens médicaux ont confirmé la blessure. En interne, certaines voix estiment que Yamal aurait dû refuser de jouer contre la Turquie. D’autres pensent qu’il s’agit surtout de la faute du staff médical de l’Espagne qui aurait dû faire passer le mot à Luis de la Fuente. Hansi Flick, lui, estime que la Fédération a fait primer ses intérêts immédiats sur la santé d’un joueur encore très jeune, au détriment du club. Une situation qui rappelle celle d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France. Reste désormais à voir si le Barça sera tout de même capable d’enchaîner les victoires, sans sa jeune pépite.