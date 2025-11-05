FC Barcelone : Joan Laporta vole au secours de Lamine Yamal

Le FC Barcelone se rend à Bruges ce soir (21h) dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. La victoire contre Elche le week-end dernier a permis de faire oublier la dernière déconvenue dans le Clasico contre le Real Madrid, durant lequel Lamine Yamal n’a pas brillé, alors qu’il avait critiqué publiquement la Casa Blanca. Annoncée titulaire ce soir, la jeune star est encore en phase d’apprentissage de sa nouvelle notoriété.

La suite après cette publicité

«C’est un génie et un jeune homme fantastique, assure Joan Laporta présent en Belgique avec le club. Au Barça, nous avons la chance de former des joueurs comme lui. Nous devons prendre soin de lui et le protéger, poursuit le président barcelonais. Avec toute cette notoriété soudaine, il la gère avec naturel. C’est un joueur clé, et nous serons toujours à ses côtés». Un soutien bienvenu à l’heure où l’Espagnol est au coeur de pas mal de polémiques.