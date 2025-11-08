Menu Rechercher
Bayern : le but sensationnel de Luis Díaz contre l’Union Berlin

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Díaz sous les couleurs du Bayern Munich. @Maxppp
Union Berlin 2-2 Bayern Munich

Luis Díaz est décidément inarrêtable. Quatre jours après son doublé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (1-2), l’international colombien a permis au Bayern de revenir au score face à l’Union Berlin, ce samedi en Bundesliga, grâce à un but sensationnel. 

Malgré une remise trop appuyée de Stanisic, l’ancien joueur de Liverpool est parvenu à garder le ballon dans la zone de jeu, avant d’éliminer un défenseur berlinois et de déclencher une frappe puissante en angle-mort pour battre Frederik Rønnow. Le Bayern, qui reste sur 9 succès en autant de rencontres dans le championnat allemand (15 toutes compétitions confondues), est actuellement tenu en échec par le 10e de Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
