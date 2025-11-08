Menu Rechercher
Serie A : Côme freiné par Cagliari, pas de vainqueur entre Lecce et le Hellas Vérone

Cesc Fabregas avec Côme @Maxppp
Côme 0-0 Cagliari

Côme pourra nourrir des regrets dans cette 11e journée de Serie A. Le club de Cecs Fabregas n’a pas réussi à marquer face à Cagliari à domicile et doit se contenter d’un nul frustrant 0-0. Résultat, l’équipe fait du surplace et reste 7e, alors qu’elle aurait pu monter sur la dernière marche du podium en cas de succès.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
14 Logo Cagliari Cagliari 10 11 -5 2 4 5 9 14
15 Logo Lecce Lecce 10 11 -6 2 4 5 8 14
16 Logo Pise Pise 9 11 -6 1 6 4 8 14
17 Logo Parme Parme 7 10 -7 1 4 5 5 12
18 Logo Genoa Genoa 6 10 -8 1 3 6 6 14
19 Logo Hellas Hellas 6 11 -10 0 6 5 6 16
20 Logo Fiorentina Fiorentina 4 10 -9 0 4 6 7 16
Il n’y a pas eu beaucoup plus de spectacle sur la pelouse de Lecce. Lors de la réception du Hellas Vérone, les Giallorossi ont eux aussi fini la rencontre sur un score nul et vierge 0-0. Ils occupent le 15e rang, 4 longueurs au-dessus de la ligne de flottaison où se trouvent les Gialloblu, avant-derniers de Serie A.

Les résultats des matchs de 15h :

Côme 0 - 0 Cagliari

Lecce 0 - 0 Hellas

