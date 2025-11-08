Menu Rechercher
Commenter 1
CM U17

CdM U17 : les Bleuets accrochés par le Canada

Par Jordan Pardon
1 min.
Le sélectionneur des Bleuets U18 Lionel Rouxel en 2018 @Maxppp
France U17 0-0 Canada U17

Trois jours après leur premier succès décroché face au Chili (2-0) grâce au Lyonnais Rémi Himbert et au Troyen Christ Batola, les U17 de l’équipe de France ont été accrochés par le Canada (0-0), tombeur de l’Ouganda lors de la première journée.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag France U17 France U17 4 2 +2 1 1 0 2 0
2 Flag Canada U17 Canada U17 4 2 +1 1 1 0 2 1

Un résultat sans grande incidence sur le classement puisque les Bleuets restent leaders du groupe K dans cette Coupe du Monde, avec 4 points comme leurs adversaires du jour. 4 points qui devraient leur permettre de s’assurer une place parmi les meilleurs troisièmes, a minima, et donc de passer l’étape de la phase de groupe dans cette Coupe du Monde à 48. Il restera un match aux hommes de Lionel Rouxel pour sécuriser leur place de leader : ce sera face à l’Ouganda, mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CM U17
France U17

En savoir plus sur

CM U17 Coupe du Monde U-17
France U17 Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier