CdM U17 : les Bleuets accrochés par le Canada

Trois jours après leur premier succès décroché face au Chili (2-0) grâce au Lyonnais Rémi Himbert et au Troyen Christ Batola, les U17 de l’équipe de France ont été accrochés par le Canada (0-0), tombeur de l’Ouganda lors de la première journée.

Un résultat sans grande incidence sur le classement puisque les Bleuets restent leaders du groupe K dans cette Coupe du Monde, avec 4 points comme leurs adversaires du jour. 4 points qui devraient leur permettre de s’assurer une place parmi les meilleurs troisièmes, a minima, et donc de passer l’étape de la phase de groupe dans cette Coupe du Monde à 48. Il restera un match aux hommes de Lionel Rouxel pour sécuriser leur place de leader : ce sera face à l’Ouganda, mardi.