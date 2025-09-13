Liga
FC Barcelone : Lamine Yamal forfait face à Valence
Comme annoncé par Hansi Flick un peu plus tôt en conférence de presse, Lamine Yamal ne pourra pas tenir sa place, ce dimanche, lors de la réception de Valence. Revenu amoindri de la trêve internationale, l’Espagnol va devoir observer une période de repos.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 14:02
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎Voir sur X
El jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy.
Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos.
«Le joueur Lamine Yamal présente une gêne au niveau du pubis qui l’empêche de s’entraîner et de jouer aujourd’hui. Ses progrès détermineront sa disponibilité à reprendre l’entraînement», précise le Barça dans un communiqué publié ce samedi.
