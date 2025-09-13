FC Barcelone : Lamine Yamal forfait face à Valence

Comme annoncé par Hansi Flick un peu plus tôt en conférence de presse, Lamine Yamal ne pourra pas tenir sa place, ce dimanche, lors de la réception de Valence. Revenu amoindri de la trêve internationale, l’Espagnol va devoir observer une période de repos.

«Le joueur Lamine Yamal présente une gêne au niveau du pubis qui l’empêche de s’entraîner et de jouer aujourd’hui. Ses progrès détermineront sa disponibilité à reprendre l’entraînement», précise le Barça dans un communiqué publié ce samedi.