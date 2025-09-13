La démonstration de l’OM rassure avant le Real, la déclaration de Rabiot qui ne plaira pas à De Zerbi

L’OM est prêt avant le Real Madrid

La victoire éclatante de l’OM fait la Une de L’Equipe ce matin. «Un régal avant le Real», en effet les hommes de Roberto De Zerbi ont surclassé des Lorientais rapidement réduits à 10, quelques jours avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. «C’est bon pour le moral» titre de son coté La Provence sur sa Une. On avait laissé l’OM bien mal en point avant la trêve internationale, miné par l’affaire Rabiot-Rowe, mais les Phocéens ont parfaitement réagi à domicile. «Un OM relancé par ses recrues» pour Le Progrès. En effet impact immédiat pour Nayef Aguerd, Angel Gomes et Benjamin Pavard qui ont tous marqué hier soir.

Adrien Rabiot en glisse une petite à De Zerbi

Du côté de Milan, on revient sur l’arrivée d’Adrien Rabiot et ses probables débuts contre Bologne. Une arrivée bien vécue par le milieu de terrain français qui retrouve son ancien coach à la Juventus de Turin Massimiliano Allegri. «Avec lui, on gagne» s’est-il exprimé en marge du prochain match. Une petite pique déguisée pour son ex-coach à l’OM Roberto De Zerbi ? La phrase n’est sans doute pas anodine et en rajoute une couche après sa sortie précipitée de l’OM.

Xabi Alonso parie sur la méritocratie

En Espagne, c’est la volonté de Xabi Alonso de mettre tous les joueurs au même niveau qui fait la Une de Marca ce matin. «Jouera celui qui le méritera» placarde le quotidien espagnol sur sa Une. Un véritable pari sur la méritocratie, précise Sport. Si Vinicius a déjà démarré sur le banc cette saison et que Kylian Mbappé semble être destiné à devenir le leader de l’équipe, rien n’est joué pour les places dans l’équipe selon l’entraîneur espagnol.