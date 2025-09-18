Ligue des Champions : les dirigeants de l’AS Monaco sont sous le choc

Grand rival du Cercle Bruges, le Club Bruges avait-il une motivation supplémentaire à l’idée de faire tomber l’AS Monaco, maison-mère de son ennemi brugeois ? On ne le saura pas, mais cet après-midi, les Belges ont fait vivre un véritable cauchemar aux Asémistes. Obligés d’annuler leur décollage hier en raison de problème d’air conditionné, les Monégasques devaient-ils y voir le signe d’un déplacement galère ? Les plus superstitieux auront peut-être un avis sur cette théorie, mais toujours est-il que le troisième du dernier exercice de L1 n’a pas vraiment porté avec brio les couleurs du football français. Laminé 4 buts à 1, Monaco a complètement sombré. Et à l’issue du match, ses dirigeants étaient sous le choc. À commencer par le directeur sportif, Thiago Scuro.

« Pour être honnête, c’est dur. Ce n’était pas attendu vu ce qu’on a construit durant la saison. Choqué par le niveau de performance surtout en première période. Bruges a mérité, le score aurait pu être pire. On doit tous prendre notre part de responsabilité. Moi, Adi (Hutter), le staff, les joueurs. Prendre ce match comme une vraie leçon pour ce qui va nous arriver, parce que si nous continuons d’avoir ce niveau, cette attitude, cette organisation, c’est sûr qu’on n’atteindra pas nos objectifs », a-t-il déclaré en zone mixte, avant de poursuivre.

«Je n’ai pas d’explication»

« Pas de réaction, c’est ça qui est choquant parce que normalement, nous sommes courageux, compétitifs. Nous ne voulions pas nous trouver une excuse pour ce qui nous est arrivé hier (problème d’avion). Il faut faire face au problème et trouver une solution. Je n’ai pas d’explication, j’aurais aimé en avoir une. Ce sont des humains. Le match vient de se finir, nous devons prendre le temps d’analyser le match. Je suis vraiment désolé pour les fans. Ça ne représente pas Monaco ni le football français. On ne doit pas chercher un coupable, c’est un crash général ». Quelques instants plus tard, Adi Hutter s’est présenté en conférence de presse et lui aussi était sonné.

« C’était une défaite dure, félicitations au Club Bruges pour leur victoire méritée. Notre niveau n’était pas celui de la Ligue des Champions. Nous avons perdu tous les duels sur le terrain. Peut-être que le penalty (manqué par Akliouche) peut changer le cours du match. Cette prestation, ce n’est pas Monaco. On doit s’excuser auprès de nos fans et réagir le plus vite possible lors du prochain match. Ce n’était pas une bonne préparation (les problèmes d’avion la veille du match), mais on ne doit pas s’en servir comme excuse. À Auxerre, c’était la même chose », a déclaré le coach de l’ASM, avant qu’un journaliste lui demande si le mercato estival asémiste fait de paris pourrait l’inquiéter. « Je ne suis pas inquiet, je suis très mécontent de ce qu’on a montré ce soir. Parler de mercato, ça n’a pas de sens. Nous sommes malchanceux avec la blessure de Zakaria. Bamba était fantastique contre Auxerre. Les joueurs ont des hauts et des bas. Aujourd’hui, Bruges était trop fort sur le terrain. (…) ce qu’on a montré sur le terrain est inacceptable. » Monaco a désormais rendez-vous ce week-end pour relever la tête contre Metz.