3 - 0
MT
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Club Bruges
3 - 0
MT
Monaco
Temps forts
mi-temps
3 - 0
43'
3 - 0
H. Vanaken (PD Carlos Forbs)
39'
2 - 0
R. Onyedika (PD Carlos Forbs)
32'
1 - 0
N. Tresoldi (PD H. Vanaken)
10'
(Penalty sauvé) M. Akliouche
Voir le live commenté
Classement live 2 Club Bruges 3 35 Monaco 0
Possession 51% Club Bruges Monaco
Tirs 17 8 0 9 1 1
Grosses occasions créées 100% Club Bruges 4 Monaco 0
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Monaco 4-4-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 2 #2 Logo Club Bruges Hans Vanaken 2
Tirs (%)
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 2/3 67% #2 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 3/5 60% #3 Logo Club Bruges Aleksandar Stanković 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 2
Fautes subies
#1 Logo Monaco Lamine Camara 2
Tirs (%)
#1 Logo Club Bruges Christos Tzolis 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Lamine Camara 5/8 63% #2 Logo Monaco Aladji Bamba 4/7 57% #3 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 4/8 50%
Interceptions
#1 Logo Monaco Aladji Bamba 2 #2 Logo Monaco Lamine Camara 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Aladji Bamba 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Hans Vanaken 0/4 0% #2 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Hans Vanaken 0/3 0% #2 Logo Monaco Mika Biereth 0/2 0% #3 Logo Monaco Eric Dier 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Christian Mawissa 36/37 97% #2 Logo Monaco Eric Dier 28/31 90% #3 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 26/30 87%

Analyse avant-match

Série en cours
D
N
V
V
V
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ludovit Reis Ludovit Reis Coup Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Romeo Vermant Romeo Vermant Blessure musculaire Hugo Vetlesen Hugo Vetlesen Coup Joaquin Seys Joaquin Seys Blessure musculaire Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure musculaire Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Top commentaires

C rd 19:28 Goaaal 2 Répondre
Match Club Bruges - Monaco en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Monaco (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Monaco.

Arbitres

Simone Sozza arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alessio Berti arbitre assistant
Davide Imperiale arbitre assistant
Davide Massa quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
Aleandro Di Paolo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15265
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 18 septembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code CLU-ASM
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Club Bruges Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Monaco ?

Club Bruges : le coach N. Hayen a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, B. Meijer, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, A. Stanković, R. Onyedika, C. Tzolis, H. Vanaken, Carlos Forbs, N. Tresoldi.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : P. Köhn, Caio Henrique, C. Mawissa, E. Dier, Vanderson, T. Minamino, A. Bamba, L. Camara, M. Akliouche, M. Biereth, F. Balogun.

Qui arbitre le match Club Bruges Monaco ?

Simone Sozza est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Monaco ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : N. Tresoldi 32', R. Onyedika 39', H. Vanaken 43'.

