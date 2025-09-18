Prono
Match Club Bruges - Monaco en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Monaco (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Club Bruges Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Monaco ?
Club Bruges : le coach N. Hayen a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, B. Meijer, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, A. Stanković, R. Onyedika, C. Tzolis, H. Vanaken, Carlos Forbs, N. Tresoldi.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : P. Köhn, Caio Henrique, C. Mawissa, E. Dier, Vanderson, T. Minamino, A. Bamba, L. Camara, M. Akliouche, M. Biereth, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Club Bruges Monaco ?
Simone Sozza est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Monaco ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : N. Tresoldi 32', R. Onyedika 39', H. Vanaken 43'.