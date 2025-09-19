Ligue des Champions : la Belgique se moque de l’AS Monaco

Ce voyage en Belgique avait bien mal commencé pour l’AS Monaco, bloquée sur l’aéroport de Nice dans un avion sans climatisation à la veille du match. Une mésaventure qui a prêté à sourire avec tous les joueurs déshabillés en attendant que l’appareil décolle. Cette nuit, ils sont rentrés de Bruges à poil, fessés par Blauw en Zwart largement supérieurs dans le jeu (4-1) au terme d’un duel à sens unique. Même le penalty manqué d’Akliouche en début de partie n’aurait peut-être pas changé la donne s’il avait été transformé, tant les Belges ont dominé. Le score aurait pu être encore plus large. « Nous avons eu de la chance que ce n’était que 3-0 pour le Club Bruges à la mi-temps », reconnaissait même Adi Hütter.

Ce matin, la presse belge s’en donne à cœur joie et estime que plus personne ne sous-estimera le Club Bruges, ni même ses autres équipes puisque deux jours plus tôt, l’Union Saint-Gilloise est allée gagner au PSV Eindhoven, chez l’autre voisin vaniteux. « J’ai lu quelque part que nous avions gagné contre une faible équipe de Monaco, mais c’est surtout que nous ne les avons pas laissé jouer entre les lignes, rétorquait Nicky Hayen en conférence de presse. Je suis très content que nous ayons attaqué les espaces dans leur dos, et que nous avons donc créé beaucoup d’occasions. Le score aurait pu être plus lourd, c’est vrai. Si quelqu’un m’avait dit avant le match que nous gagnerions 4-1, alors tout le monde aurait été super heureux. »

«une leçon que les hommes d’Hütter n’oublieront pas de sitôt»

Le coach brugeois a même attribué un «10 sur 10 en première période». Il a particulièrement apprécié dont son équipe a maitrisé les éléments contre un adversaire, a priori, de sa classe, c’est-à-dire qui cherche à valider sa qualification parmi les 24. Cette prestation collective force l’admiration de la Dernière Heure par exemple, qui évoque «une leçon que les hommes d’Hütter n’oublieront pas de sitôt». La RTFB parle elle de «la facilité déconcertante» avec laquelle le Club Bruges a battu son adversaire du soir et envisage la suite positivement. «L’appétit vient en mangeant». Même le penalty stoppé par Mignolet devient presque une anecdote par la presse belge.

Elle préfère souligner la prestation d’un Vanaken par exemple, maitre à jouer au milieu de terrain. «C’était le jour et la nuit par rapport à samedi. Il a été exceptionnel. L’énergie et la passion dont il a fait preuve ont été un exemple pour tout le monde. La manière dont il a marqué témoigne de sa classe. Espérons qu’il pourra reproduire cela semaine après semaine» commentait Nicky Hayen, appuyé par le jeune défenseur Kyriani Sabbe. «On peut encore gagner des matches contre de grandes équipes. L’ambition du club est d’être le meilleur en Belgique, tant en championnat qu’en Champions League. On doit donc continuer comme ça». Bruges a marqué les esprits.