Ligue des Champions

LdC : les joueurs de Monaco finissent en caleçon sur la piste de décollage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maghnes Akliouche en action avec l'ASM. @Maxppp
Demain, l’AS Monaco est censé affronter le Club Bruges pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Cependant, les joueurs de la Principauté ont vécu une mésaventure dans l’avion qui devait rallier la Belgique.

ASMHistoire 🇲🇨
🥵 Petit problème d’air conditionné dans l’avion qui doit mener les monégasques à Bruges ! 😂
En raison d’un problème d’air conditionné, l’appareil n’a pas pu décoller et plusieurs joueurs ont fini en sous-vêtements dans l’avion à cause de la chaleur. Ils ont même fini en caleçon sur la piste de décollage, le temps des répérations.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
