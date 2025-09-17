Ligue des Champions
LdC : les joueurs de Monaco finissent en caleçon sur la piste de décollage
1 min.
Demain, l’AS Monaco est censé affronter le Club Bruges pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Cependant, les joueurs de la Principauté ont vécu une mésaventure dans l’avion qui devait rallier la Belgique.
En raison d’un problème d’air conditionné, l’appareil n’a pas pu décoller et plusieurs joueurs ont fini en sous-vêtements dans l’avion à cause de la chaleur. Ils ont même fini en caleçon sur la piste de décollage, le temps des répérations.
