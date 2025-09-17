LdC : les joueurs de Monaco finissent en caleçon sur la piste de décollage

Demain, l’AS Monaco est censé affronter le Club Bruges pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Cependant, les joueurs de la Principauté ont vécu une mésaventure dans l’avion qui devait rallier la Belgique.

La suite après cette publicité

En raison d’un problème d’air conditionné, l’appareil n’a pas pu décoller et plusieurs joueurs ont fini en sous-vêtements dans l’avion à cause de la chaleur. Ils ont même fini en caleçon sur la piste de décollage, le temps des répérations.