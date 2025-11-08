AS Monaco - Lens : les compositions officielles

Monaco reçoit au Stade Louis II le RC Lens ce samedi à 21h, dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Les Monégasques s’organisent en 3-4-3 avec Köhn aux buts. Devant lui, on retrouve Kehrer, Salisu et Caio Henrique. Teze, Coulibaly, Golovine et Ouattara occupent le milieu de terrain. Akliouche, Balogun et Biereth vont animer l’attaque monégasque.

La suite après cette publicité

Les Lensois s’articulent aussi en 3-4-3 avec Risser. Gradit, Baidoo et Sarr composent la défense lensoise. Aguilar, Thomasson, Sangaré et Udol composent l’entrejeu. Le trio Thauvin, Édouard et Saïd va animer l’attaque de Lens.

Les compositions

Monaco: Köhn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Teze, Coulibaly, Golovine, Ouattara - Akliouche, Balogun, Biereth

La suite après cette publicité

Lens: Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Édouard, Saïd