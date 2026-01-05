L’AS Monaco annonce une très grave blessure pour Mohammed Salisu

Décidément, rien ne va plus du côté de l’AS Monaco. Sur une terrible série de quatre défaites sur les cinq derniers matches, les Monégasques viennent de concéder une triste défaite dans son stade Louis-II face à l’Olympique Lyonnais (1-3), un sérieux concurrent pour les places européennes. Largués à la 9e place du classement après ce huitième revers de la saison, les Asémistes ont également perdu Hradecký, Mawissa et Salisu sur blessure. Et le diagnostic s’avère terrible pour le défenseur central de 26 ans.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’AS Monaco vient d’annoncer qu’«à la toute fin du match contre l’Olympique Lyonnais, notre défenseur central Mohammed Salisu a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Le Club accompagnera Mohammed tout au long de son rétablissement et lui apporte tout son soutien». Un immense coup dur pour l’AS Monaco et le défenseur ghanéen de 26 ans, qui devraient manquer plusieurs mois de compétition.

L’infirmerie monégasque toujours bien remplie

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Mohammed Salisu est donc déjà incertain de disputer la deuxième partie de saison avec l’AS Monaco. Le défenseur central, cadre de la défense monégasque, avait disputé 18 rencontres (1 but) depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Un cauchemar pour Sébastien Pocognoli, qui devra encore composer plusieurs semaines sans Lukas Hradecky, touché à un ligament et Christian Mawissa, qui a été touché aux ischio-jambiers.

Sans oublier que le club monégasque doit déjà encaisser la blessure d’Ansu Fati, la gestion encore délicate de Paul Pogba et également l’autre grosse blessure du Japonais Takumi Minamino, également victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Reste à savoir comment l’AS Monaco va gérer le mercato hivernal pour faire face à ces nombreux pépins physiques, alors que Thiago Scuro avait confirmé dimanche «avoir différentes priorités, notamment après la grave blessure subie par Takumi Minamino. Si nous arrivons à avoir un joueur supplémentaire au milieu de terrain et sur la ligne d’attaque, cela offrirait différentes options à Sébastien Pocognoli».