Monaco - OL : les notes du match

Après une fin d’année 2025 assez contrastée, l’AS Monaco (9e) avait à cœur de démarrer 2026 sur les chapeaux de roue. Mais la tâche ne s’annonçait pas facile pour la troupe de Sébastien Pocognoli qui recevait l’Olympique Lyonnais (5e). Pour cette rencontre, les Monégasques devaient faire sans Diatta et Camara, à la CAN avec le Sénégal, ni Vanderson, Pogba, Minamino et Fati, blessés. Zakaria, lui, était suspendu. L’ASM se présentait en 4-3-1-2 avec le duo Biereth-Balogun en attaque. En face, Endrick - n’étant pas encore éligible - n’était pas présent. Pavel Suc était accompagné de Moreira et Merah sur le front de l’attaque.

Dès le début de la rencontre, le ton était donné avec beaucoup d’intensité dans les duels à la récupération du ballon. Après un peu plus de dix minutes de jeu, Lukas Hradecky cédait sa place après un contact avec Moreira. Le gardien finlandais était remplacé par Köhn (12e), qui a très vite dû s’employer pour stopper les offensives lyonnaises, comme sur les tentatives de Tolisso (12e), puis de Moreira (29e). Finalement, le portier de 27 ans s’inclinait à la suite d’un corner dévié par Tagliafico au second poteau pour Pavel Sulc (38e, 0-1). Un avantage de courte durée pour les Lyonnais, rejoints au score après un but totalement rocambolesque. Lancé dans l’axe par Biereth, Balogun était accroché par Mata. L’action s’est poursuivie et le ballon a roulé vers la surface. Coulibaly, qui a suivi, a profité de la sortie totalement ratée de Greif pour pousser le ballon dans le but vide (45e+4, 1-1). Les deux formations regagnaient les vestiaires, non sans tension entre Pocognoli et Fonseca, qui s’étaient déjà pris le bec durant ce premier acte.

Les Lyonnais lancent parfaitement leur année 2026

En seconde période, Lyon a haussé le ton, au grand dam de Pocognoli, qui a peiné à faire passer ses consignes. Le Belge s’est par ailleurs fait remonter les bretelles par son propre capitaine, Thilo Kehrer, signe de l’agacement grandissant du capitaine de l’ASM. Le défenseur allemand a pourtant failli donner l’avantage à son équipe, sur une tête décroisée. Mais Jérôme Brisard annulait le but de l’ex-Parisien, suite à une légère faute de Teze sur Tolisso (52e). Cinq minutes plus tard, les Lyonnais repassaient devant après le doublé de Sulc (57e, 1-2), auteur de son 11e but avec l’OL, son 8e en championnat.

Le sort a continué de s’abattre sur Monaco, qui a été réduit à 10, suite au geste complètement fou de Mamadou Coulibaly sur Tagliafico (70e). En infériorité numérique, les locaux n’y arrivaient plus et concédaient un nouveau but signé Abner du pied droit (79e, 1-3). Le 30e encaissé depuis le début de la saison côté Monaco, qui a subi son 8e revers en championnat après 17 matchs disputés. Pocognoli et ses joueurs semblent déjà avoir dit adieu à la course à la Ligue des Champions. En face, Lyon a bien lancé son année 2026 avec ce succès contre un concurrent direct à l’Europe. Les Gones reviennent provisoirement à deux points de Lille (4e) et de Marseille (3e), au classement.

L’homme du match

- Sulc (8) : avant l’arrivée d’Endrick et en l’absence de Fofana, le Tchèque s’impose comme la véritable arme offensive lyonnaise, capable de marquer et de faire marquer. En montée en puissance depuis son arrivée l’été dernier, l’offensif a constamment provoqué la défense de l’AS Monaco et cela s’est concrétisé en reprenant la déviation de Tagliafico. Mais au-delà du but, Sulc a beaucoup pesé sur la défense adverse, même lorsqu’il a été décalé sur le côté droit, où il a pu marquer un joli but pour signer un doublé. Remplacé par Mangala (81e).

AS Monaco

Monaco :

- Hradecky (non noté). Remplacé par Köhn (14e - 4,5) : Auteur de plusieurs arrêts en première période après la sortie prématurée de Hradecky, le portier remplaçant a effectué une entrée rassurante jusqu’à la 38e minute et le premier but lyonnais. Sa sortie au sol face à Afonso Moreira loin de sa surface de réparation a également levé des doutes quant à sa place dans le but monégasque qui n’était pas prévu. Son jeu au pied a permis à sa défense de respirer et faire monter le bloc au moment où Lyon inquiétait. Sur le second but de l’OL, il ne peut pas faire plus puisqu’il s’étend très largement dans ses buts, faute de pressing des défenseurs. Sur une frappe de Karabec en fin de match, le portier a tant bien que mal essayé de rester solide.

- Mawissa (non noté). Remplacé par Ouattara (38e - 5) : En jambes dès son entrée en jeu, il a été victime d’une vilaine faute juste avant la pause, mais plus de peur que de mal pour lui. L’ancien joueur d’Amiens n’a pas hésité à aller au duel pour imposer son corps avec ou sans ballon. Malgré un jeu assez haché dans son ensemble, causé notamment par l’intensité mise par ses adversaires, le Français a tout de même montré une énergie positive à son coach.

- Kehrer (4) : L’arrière central a vu jaune dès la 6e minute de jeu pourtant son positionnement est resté correct tout au long de la rencontre avec peu d’inquiétudes dans l’axe. Toujours bien placé sur les coups de pied arrêtés, son but refusé de la tête après un corner parfaitement tiré par Caio Henrique aurait pu donner l’avantage aux siens.

- Salisu (3) : le Ghanéen a montré beaucoup de relâchement au cours de la rencontre. Une passivité qui a évidemment pesé lorsque l’adversaire a envie d’enfoncer le clou, comme sur le troisième but des Lyonnais. Coupable comme toute la défense de Monaco à la 79e minute, il est resté bien trop immobile pour garder les attaquants de l’OL dans sa poche.

- Caio Henrique (3) : Le Brésilien n’a pas été le plus attentif. Pris de vitesse sur son couloir, et régulièrement obligé de relancer devant sans regarder la disponibilité, il a tout de même réussi à se rattraper sur le plan offensif. Ses centres sur corner ont d’ailleurs failli être décisifs avec ce but de la tête de Kehrer refusé à la 52e minute. Sa deuxième mi-temps a été fantomatique avec des trous laissés derrière, manque de concentration et de collectif.

- Teze (5) : En retard sur quelques actions et peu en vue durant les 90 minutes, le joueur n’a pas forcément été utile au centre du terrain. Faute de mouvement et de création, il est resté assez bas et n’a pas fait parler de lui malgré quelques tentatives de récupération. Avec un pressing constant de la part de Lyon, rien n’a été facile pour le joueur défensif.

- Coulibaly (4) : Prestation pour le moins aléatoire de la part du premier buteur monégasque. Assez chanceux sur l’égalisation de Monaco pour son douzième match en championnat, le jeune milieu de terrain a réussi à remettre son équipe sur de bons rails avant la pause (45+4). Fautif avec un mauvais contrôle sur l’action qui a précédé le premier but de la rencontre, il n’a cependant pas vraiment rassuré dans l’entre jeu avec des mouvements exécutés peu sereinement. Cela a continué après l’heure de jeu avec un geste et un coup de pied absolument pas maîtrisé dans les airs qui lui a donc coûté un carton rouge direct. Son exclusion n’a évidemment pas aidé ses coéquipiers réduits à dix pendant de longues minutes.

- Akliouche (3) : Vainqueur du trophée du meilleur joueur de la principauté lors de cette première partie de saison, le jeune tricolore s’est montré persévérant, avec un pressing constant en première période et plusieurs tentatives de pénétration dans les derniers mètres. Récupération basse assez régulière et passe en profondeur maîtrisée, la pièce maîtresse de cet effectif a tout fait pour placer ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Or, le mode fantôme a été activé en seconde période de la part du joyau monégasque, avec une fin de match qui laisse à désirer.

- Biereth (5) : Dans un brouillard complet tout au long de la première période, il a réussi à gratter quelques ballons pour faire souffler ses partenaires. Notamment sa récupération avant la mi-temps devant Morton, qui a permis à son équipe de se relancer avant la pause. Ses prises de balles auraient pu être intéressantes, mais il a finalement préféré rester trop discret. Remplacé par George Ilenikhena (77e).

- Golovin (5) : Il a été l’auteur de la première grosse frayeur dans les cages lyonnaises avec une belle frappe du pied droit. Le joueur russe a essayé tant bien que mal de servir ses partenaires, mais a rarement inquiété la défense en première période. Son apport dans les trente derniers mètres a été important, dynamisant sans cesse les assauts de son équipe. Remplacé par Stanis Idumbo (77e)

- Balogun (6) : L’attaquant américain a essayé de jouer son football habituel, dos au jeu, mais n’a pas complètement réussi à s’infiltrer dans la surface adverse en première période. Son débordement à la 35e minute a tout de même amené à un coup-franc excentré côté gauche pour son équipe, mais sans succès. Avant la pause, il reçevait un ballon gagné de la part de Biereth qu’il a envoyé à Coulibaly pour l’égalisation. Après une passe manquée au-dessus de la défense pour Golovin, il ratait une action de but (85e). Lucidité perdue par la suite, il a écopé d’un carton jaune à la 79e minute pour un manque de maîtrise.

Olympique Lyonnais

- Greif (4,5) : une première parade devant Golovin (5e), avant de se manquer sur la sortie amenant à l’égalisation monégasque. Efficace dans les duels aériens, il a ensuite passé une seconde période plus tranquille.

- Tagliafico (7) : très remuant sur son côté, le latéral argentin n’a pas toujours été serein dans ses duels face à Mawissa et Coulibaly et a d’ailleurs échappé à une expulsion sur un geste limite avant la pause (45e). Offensivement, il a fait la différence pour épauler Moreira et a même été décisif en détournant un corner pour l’ouverture du score de Sulc. C’est encore lui qui trouve Abner pour le but du break et s’offre ainsi deux passes décisives.

- Kluivert (7) : en difficulté depuis son arrivée à Lyon, le défenseur central a enfin montré ses qualités défensives. Auteur de trois récupérations et quatre dégagements réussis, il a notamment stoppé parfaitement Balogun d’un joli tacle (44e), puis d’une nouvelle déviation décisive (53e). Il a encore été impeccable devant Biereth (60e). Un match plein, qui devrait faire taire les critiques.

- Mata (3,5) : le retour post-CAN 2025 a été compliqué pour l’international angolais. Aligné d’entrée, il a semblé en difficulté physiquement dans les duels et a d’ailleurs été averti pour une faute sur Balogun (33e). Il s’est ensuite totalement loupé dans son intervention devant l’Américain sur l’action de l’égalisation monégasque. Un match raté de la part du défenseur central lyonnais.

- Maitland-Niles (6) : s’il n’est pas toujours serein défensivement, Maitland-Niles sait se montrer décisif quand il le faut. Bougé en première période par Golovin, l’Anglais a été efficace pour ressortir les ballons et trouver ses partenaires. On l’a vu se montrer plus offensif après la pause et cela a été décisif puisqu’il a bien décalé Sulc pour son deuxième but de la soirée.

- Morton (5,5) : sa présence devant la défense a fait beaucoup de bien aux Lyonnais, avec quatre interceptions et six retours défensifs à signaler. Il s’est montré efficace en première période, mais s’est manqué dans son duel avec Biereth au début de l’égalisation de l’ASM. Il s’est ensuite libéré après la pause et a même tenté sa chance, mais Köhn était vigilant (75e).

- Tolisso (6) : comme à son habitude, le capitaine lyonnais a apporté de la maîtrise au sein du jeu lyonnais. Juste techniquement, il était proche d'ouvrir le score en début de partie (13e). On l'a vu également combiner avec Moreira et Sulc et même se montrer décisif sur le corner à l'origine de l'ouverture du score, mais aussi sur le deuxième but lyonnais. Remplacé par Satriano (90e+4).

- Merah (4) : aligné pour ce choc, le jeune milieu rhodanien s’est montré très discret tout au long de la rencontre. Parfois bougé dans les duels par le bloc asémite, il n’a pas réussi à trouver ses partenaires et a même manqué de précision technique. Un match compliqué pour le jeune de 18 ans. Remplacé par Tessmann (65e), qui a tenté d’apporter de la stabilité.

- Abner (6) : aligné dans une position de milieu droit et épaulé par Maitland-Niles, le Brésilien a logiquement manqué de repères en début de partie et cela s’est senti face à Golovin et Caio Henrique. Mais il a su aider défensivement, avant de se libérer en fin de match et de marquer le troisième but lyonnais de la partie. Remplacé par Karabec (81e), auteur d’une belle entrée.

- Moreira (5) : le Portugais s'est offert la première frappe cadrée lyonnaise du match (28e) et a été décisif dans ses dribbles, avec quatre duels remportés. Remuant après l'expulsion de Coulibaly, il s'est offert une nouvelle frappe enroulée, captée encore par Kohn (87e).

