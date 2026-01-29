Ligue des Champions : l’OM a perdu des millions dans son élimination

L’OM se souviendra longtemps de cette élimination en Ligue des Champions. Giflés sur la pelouse du Club Bruges (3-0) au terme d’une prestation indigne, les Phocéens tenaient tout de même leur qualification en main grâce aux résultats des autres rencontres de la soirée. Tout au long de cette 8e journée, ils marchaient sur une ligne de crête qui a finalement cédé dans les ultimes secondes du match entre Benfica et le Real Madrid (4-2).

La faute à Anatoliy Trubin, héroïque gardien-buteur, qui tentait pourtant quelques instants auparavant de gagner du temps, jusqu’à ce qu’on l’informe de la situation. Sa tête victorieuse permet aux Portugais de chiper sur le fil la 24e place à l’OM, dindon de cette grosse farce et tombé au 25e rang, soit le premier des éliminés. Il n’y aura donc pas de barrages de Ligue des Champions pour des Olympiens face à l’Inter ou le Real Madrid.

L’OM va s’asseoir sur de l’argent

Cette désillusion sportive est aussi économique. Avec cette élimination, l’OM récupère 18,6 M€ pour sa participation, mais se prive d’un chèque d’1 M€, et fait une croix sur 275 000 euros supplémentaires en passant de la 24e à la 25e place. Une victoire en Belgique aurait rapporté 2,1 M€, ou 700 000 euros en cas de match nul. Ce manque à gagner de 3,375 M€ va forcément se faire ressentir à un moment ou à un autre et c’est aussi la promesse d’une très belle affiche à domicile en barrages qui s’envole.

Ces chiffres ne comprennent pas les recettes liées à la réception d’un grand club européen que promettait ce 16e de finale face à la Casa Blanca ou aux Nerrazzurri. En cas d’exploit et une qualification en 8e de finale, qui aurait très hypothétique après la prestation d’hier, l’OM aurait même pu récupérer 11 M€. Évidemment, tout ceci est devenu fiction depuis le but de Trubin, et rajoute encore plus de déceptions.