LdC : le classement final

Le multiplex de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Sans surprise, Arsenal a terminé cette hase de ligue à la première place du classement. Impressionnants depuis le début de la saison, les Gunners devancent le Bayern Munich, autre grand favori à la victoire finale. Grâce à son carton contre Qarabag (6-0), Liverpool complète le podium. Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City sont les autres membres du top 8. À

Vous l’aurez compris, avec sa contre-performance face à Newcastle (1-1), le Paris Saint-Germain chute au classement et termine 11e. Côté français, outre l’échec parisien, l’Olympique de Marseille a longtemps cru pouvoir remercier les autres équipes de C1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été humiliés par le Club Bruges (0-3), mais pensaient décrocher le 24e et dernier ticket pour les barrages. C’était sans compter sur le but de Trubin qui a conforté la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2). Madrid est hors du top 8, Benfica chipe le 24e ticket et Marseille est éliminé (25e). Enfin, Monaco (21e) a assuré l’essentiel en faisant match nul contre la Juventus (1-1).

Le classement final de la phase de ligue de la C1