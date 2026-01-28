Menu Rechercher
Commenter 34
Ligue des Champions

LdC : le classement final

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Ligue des Champions. @Maxppp
terminé - 28/01 PSG 1 Newcastle 1
terminé - 28/01 Club Bruges 3 Marseille 0
terminé - 28/01 Monaco 0 Juventus 0

Le multiplex de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Sans surprise, Arsenal a terminé cette hase de ligue à la première place du classement. Impressionnants depuis le début de la saison, les Gunners devancent le Bayern Munich, autre grand favori à la victoire finale. Grâce à son carton contre Qarabag (6-0), Liverpool complète le podium. Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City sont les autres membres du top 8. À

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, avec sa contre-performance face à Newcastle (1-1), le Paris Saint-Germain chute au classement et termine 11e. Côté français, outre l’échec parisien, l’Olympique de Marseille a longtemps cru pouvoir remercier les autres équipes de C1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été humiliés par le Club Bruges (0-3), mais pensaient décrocher le 24e et dernier ticket pour les barrages. C’était sans compter sur le but de Trubin qui a conforté la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2). Madrid est hors du top 8, Benfica chipe le 24e ticket et Marseille est éliminé (25e). Enfin, Monaco (21e) a assuré l’essentiel en faisant match nul contre la Juventus (1-1).

Le classement final de la phase de ligue de la C1

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Marseille
Monaco

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier