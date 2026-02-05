Le retour en grâce de Lamine Yamal, Andy Diouf fait sensation à Milan

Lamine Yamal is back !

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui fait chavirer l’Espagne par ses performances. Après un début de saison délicat, Lamine Yamal est bien de retour. Mundo Deportivo met en avant une déclaration de l’Espagnol, “essayons d’en faire plus”, signe de la mentalité du joueur en ce moment. Et comme l’écrit le média dans ses pages intérieures, Lamine Yamal est en feu. L’ailier traverse la meilleure période de sa jeune carrière avec le Barça. Pour la première fois, il enchaîne quatre matchs consécutifs en marquant et brille aussi par son influence globale dans le jeu. Deuxième meilleur buteur de l’équipe et meilleur passeur, il cumule désormais 14 buts et 13 passes décisives. Sa métamorphose a débuté après le Clasico d’octobre au Bernabéu, marquée par une remise en question personnelle. Plus mature et plus complet, il s’impose comme le leader offensif du Barça à l’approche des grands rendez-vous. Hansi Flick doit être heureux de revoir son joueur enchaîner les bons matchs.

Andy Diouf se régale en Italie

L’Inter Milan a remporté sa demi-finale de Coupe d’Italie contre le Torino grâce à un but d’Ange-Yoan Bonny et un autre d’Andy Diouf, malgré une réaction tardive des visiteurs avec un but de Kulenovic. La qualification est donc assurée pour l’Inter, qui devra gérer un calendrier chargé avec notamment la Ligue des Champions et le championnat. Diouf a confirmé son potentiel en marquant sur une passe de Marcus Thuram. Déployé au milieu par Chivu, il a montré qu’il pouvait jouer un rôle clé dans cette équipe. Le Français, acheté pour 25 millions d’euros l’été dernier à Lens, s’impose comme un atout majeur. Avec plus de continuité, Diouf pourrait accroître son impact offensif et devenir un joueur central pour l’avenir du club. C’est en tout cas ce qu’espère la direction de l’Inter Milan !

Le Real fixe un objectif pour Alexander-Arnold

Un cas soulève une question du côté de Madrid, celui de Trent Alexander-Arnold. Récupérer le meilleur du latéral droit est la priorité d’Alvaro Arbeloa dans la période la plus décisive de la saison, écrit Marca. Le match de ce dimanche à Mestalla contre Valence devrait être celui du grand retour de l’international anglais. Le joueur a manqué 21 matchs cette saison puisqu’il a souffert de trois lésions, dont une au Mondial des clubs. Un début d’aventure très compliqué avec le Real Madrid, surtout que Dani Carvajal a lui aussi manqué de longues semaines de compétition, ce qui a poussé Federico Valverde à jouer latéral droit.