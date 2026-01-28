Notes des joueurs
Match PSG - Newcastle en direct commenté
8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Newcastle. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Newcastle.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre PSG et Newcastle ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Newcastle en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match PSG Newcastle en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Newcastle ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.
Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, L. Hall, S. Tonali, J. Ramsey, L. Miley, J. Willock, A. Elanga, N. Woltemade.
- Qui arbitre le match PSG Newcastle ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Newcastle ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Newcastle ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Vitinha 8'.
- Qui a marqué le but pour Newcastle ?
Un seul but a été inscrit pour Newcastle par J. Willock 45+2'.