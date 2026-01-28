Menu Rechercher
1 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8e journée
PSG
1 - 1
MT : 1-1
terminé
Newcastle
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
45+2'
1 - 1
(PD D. Burn) J. Willock
8'
1 - 0
Vitinha (PD K. Kvaratskhelia)
4'
O. Dembélé (Penalty sauvé)

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 6.7 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 6.1 #3 Logo Paris Saint-Germain W. Zaïre-Emery 6.0
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 8.3 #2 Logo Newcastle N. Pope 7.9 #3 Logo Newcastle J. Willock 7.0
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 11 PSG 14 12 Newcastle 14
Possession 67% PSG Newcastle
Tirs 25 18 6 7 4 10
Grosses occasions créées 67% PSG 2 Newcastle 1
Compositions PSG 4-3-3 Newcastle 3-4-2-1

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Dan Burn 1 #2 Warren Zaïre-Emery 1 #3 Nuno Mendes 1
Tirs (%)
#1 Vitinha 3/6 50% #2 Harvey Barnes 1/2 50% #3 Anthony Gordon 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Joe Willock 3 #2 Nuno Mendes 3 #3 João Neves 2
Fautes subies
#1 Jacob Ramsey 3 #2 Achraf Hakimi 2
Ballons touchés
#1 Vitinha 127
Tirs (%)
#1 Désiré Doué 0/3 0% #2 Achraf Hakimi 0/2 0% #3 Ousmane Dembélé 2/7 29%
Duels gagnés (%)
#1 Achraf Hakimi 4/5 80% #2 Jacob Ramsey 8/11 73% #3 Marquinhos 5/7 71%
Interceptions
#1 Nuno Mendes 3 #2 João Neves 3 #3 Lewis Hall 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Marquinhos 4/5 80% #2 Nick Woltemade 3/6 50% #3 Willian Pacho 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Nick Woltemade 0/6 0% #2 Anthony Elanga 0/4 0% #3 Bradley Barcola 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Lewis Miley 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Joe Willock 0/2 0% #2 João Neves 0/2 0% #3 Malick Thiaw 0/2 0%
Passes (%)
#1 Marquinhos 62/65 95% #2 Nuno Mendes 53/57 93% #3 Vitinha 105/113 93%
Corners et centres réussis
#1 Désiré Doué 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Vitinha 38 #2 Ousmane Dembélé 34 #3 Achraf Hakimi 28

Classement buteurs

#4 Anthony Gordon 6 #7 Harvey Barnes 5 #7 Vitinha 5

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
D
V
D
V
N
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Ischio-jambiers Bruno Guimarães Bruno Guimarães Blessure à la cheville Jacob Murphy Jacob Murphy Ischio-jambiers Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Emil Krafth Emil Krafth Blessure au genou Joelinton Joelinton Blessure à l'aine Alex Murphy Alex Murphy Ischio-jambiers Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Fabian Schär Fabian Schär Blessure à la cheville

Match PSG - Newcastle en direct commenté

8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Newcastle. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Newcastle.

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Andraž Kovačič arbitre assistant
Tomaž Klančnik arbitre assistant
David Šmajc quatrième arbitre
Sascha Stegemann arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37026
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 28 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 8
Diffusion CANAL+ FOOT
Code PSG-NEW
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Newcastle
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre PSG et Newcastle ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Newcastle en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match PSG Newcastle en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Newcastle ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.

Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, L. Hall, S. Tonali, J. Ramsey, L. Miley, J. Willock, A. Elanga, N. Woltemade.

Qui arbitre le match PSG Newcastle ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Newcastle ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Newcastle ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Vitinha 8'.

Qui a marqué le but pour Newcastle ?

Un seul but a été inscrit pour Newcastle par J. Willock 45+2'.

