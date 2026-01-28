Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8e journée
Monaco
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Juventus
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Monaco M. Coulibaly 7.0 #2 Logo Monaco D. Zakaria 6.7 #3 Logo Monaco P. Köhn 6.7 Voir le classement complet
#1 Logo Monaco D. Zakaria 6.5 #2 Logo Monaco A. Golovin 6.3 #3 Logo Monaco J. Teze 6.1 Voir le classement complet
Statistiques

Classement live 13 Juventus 13 21 Monaco 10
Possession 50% Juventus Monaco
Tirs 11 6 5 5 0 5
Grosses occasions créées 100% Monaco 1 Juventus 0
Compositions Monaco 4-2-3-1 Juventus 3-4-2-1

Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 JUV
476 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Vanderson 2/3 67% #2 Logo Monaco Jordan Teze 1/2 50% #3 Logo Monaco Folarin Balogun 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Vasilije Adžić 2 #2 Logo Monaco Caio Henrique 2 #3 Logo Juventus Turin Fabio Miretti 2
Fautes subies
#1 Logo Monaco Lamine Camara 5 #2 Logo Monaco Denis Zakaria 3 #3 Logo Juventus Turin Loïs Openda 3
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Loïs Openda 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 8/10 80% #2 Logo Juventus Turin Weston McKennie 6/9 67% #3 Logo Monaco Thilo Kehrer 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Monaco Lamine Camara 3 #2 Logo Juventus Turin Weston McKennie 2 #3 Logo Monaco Aleksandr Golovin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 2/2 100% #2 Logo Juventus Turin Gleison Bremer 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Loïs Openda 0/9 0% #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 0/5 0% #3 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/3 0% #2 Logo Juventus Turin Loïs Openda 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 43/45 96% #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 39/42 93% #3 Logo Monaco Thilo Kehrer 64/70 91%

#23 Logo Monaco Folarin Balogun 3 #23 Logo Juventus Turin Weston McKennie 3 Voir le classement complet

Série en cours
N
D
D
V
D
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 33% 1 Nul 67% 2 Victoires

Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Christian Mawissa Christian Mawissa Blessure musculaire Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Wout Faes Wout Faes Blessure à la cheville Eric Dier Eric Dier Ischio-jambiers Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Cabral Pape Cabral Ischio-jambiers George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine
Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au mollet Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Dušan Vlahović Dušan Vlahović Blessure à l'aine Daniele Rugani Daniele Rugani Blessure à la hanche

Match Monaco - Juventus en direct commenté

8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Juventus (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et Juventus. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Juventus.

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0.2
3.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Mateo Busquets Ferrer quatrième arbitre
André Filipe Domingues Narciso arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7944
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Date 28 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 8
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code ASM-JUV
Zone Europe
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Juventus Turin
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
