Match Monaco - Juventus en direct commenté
8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Juventus (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et Juventus. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Juventus.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Monaco et Juventus ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Juventus en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Monaco Juventus en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Juventus ?
AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Köhn, Caio Henrique, J. Teze, T. Kehrer, Vanderson, D. Zakaria, M. Coulibaly, M. Akliouche, L. Camara, A. Golovin, F. Balogun.
Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Perin, L. Kelly, Bremer, P. Kalulu, J. Cabal, K. Thuram, F. Miretti, W. McKennie, T. Koopmeiners, Francisco Conceição, L. Openda.
- Qui arbitre le match Monaco Juventus ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Juventus ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Juventus ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.