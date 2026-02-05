Menu Rechercher
Strasbourg a fixé le prix de Joaquin Panichelli

Joaquin Panichelli célèbre un but avec Strasbourg @Maxppp

L’été sera chaud pour Strasbourg puisque les Alsaciens disposent en leurs rangs de nombreux talents. Révélation cette saison, l’attaquant argentin Joaquín Panichelli (23 ans) est particulièrement performant. Cette saison, il affole les compteurs avec déjà 13 buts et 3 passes décisives en 28 matches avec les Alsaciens. Des statistiques intéressantes pour celui qui était arrivé du Deportivo Alavés cet été contre 17 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Joaquin Panichelli pourrait être amené à partir assez vite de Strasbourg. Le buteur argentin aurait d’ailleurs fait l’objet de certains renseignements au mercato hivernal. Selon la BBC, plusieurs clubs ont pris la température tandis que Strasbourg a annoncé un prix de 43 millions de livres soit un peu plus de 49 millions d’euros pour son international argentin (1 cape).

Voir tous les commentaires (31)
