Chelsea : les coulisses du prêt surréaliste d’Aaron Anselmino à Strasbourg

Les supporters de Strasbourg ont encore manifesté leur mécontentement dimanche soir lors de la réception du PSG, et surtout le rejet de la multipropriété. L’effet néfaste du lien étroit avec Chelsea s’est encore fait sentir avec le départ de Mamadou Sarr, réclamé par Liam Rosenior, désormais sur le banc des Blues. Le défenseur sénégalais a ainsi vécu son dernier match à la Meinau, non sans une certaine tristesse.

Un départ presque prévisible tant Chelsea ne fait aucun sentiment avec ses joueurs prêtés. Preuve en est avec le cas Aaron Anselmino, lui aussi rappelé précocement de son prêt au Borussia Dortmund. La presse allemande dévoile de nouveaux détails sur cette drôle d’histoire. Chelsea a mis fin au prêt de son défenseur argentin 3 heures avant la fin de l’expiration de sa clause. Et aurait agi de la sorte notamment parce que le directeur sportif du BVB Sebastian Kehl avait laissé filtrer l’espoir de conserver le joueur argentin de 20 ans.

Chelsea n’a pas aimé l’attitude du BVB

« Je le recontacterai dans les prochains jours. Nous entretenons d’excellentes relations avec ce club. Nous espérons qu’il restera plus longtemps », avait-il lancé fin novembre, alors qu’Anselmino avait enchaîné les bonnes prestations avec le BVB. Chelsea aurait très mal pris ces déclarations, puisque les dirigeants anglais avaient bien expliqué à leurs homologues allemands qu’ils comptaient sur Anselmino à l’avenir et qu’ils étaient hors de question d’inclure une option d’achat. Toute tentative était vouée à l’échec et en agissant de la sorte, Kehl a agacé la direction londonienne, mais aussi les supporters du BVB et la presse allemande, qui lui reproche son manque d’anticipation.

Chelsea s’est donc ainsi vengé en décidant de rappeler Anselmino. Même pas pour le faire jouer, mais pour le prêter à Strasbourg, en guise de dédommagement pour Mamadou Sarr. Dans l’histoire, Anselmino est lui baladé d’un pays à l’autre. En larmes au moment de dire au revoir à ses coéquipiers de Dortmund, il est repassé par Londres avant d’être envoyé à Strasbourg. Qui récupère là un joueur pétri de talent mais au moral touché.