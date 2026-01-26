Bundesliga
Aaron Anselmino quitte Dortmund et revient à Chelsea
1 min.
@Maxppp
C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors qu’il avait été prêté depuis le début de saison au Borussia Dortmund où il a brillé malgré un temps de jeu réduit (10 apparitions, 1 but et 1 offrande), le défenseur argentin Aaron Anselmino quitte la Ruhr et fait son retour du côté de Chelsea.
La suite après cette publicité
Borussia Dortmund @BlackYellow – 12:31
Centre-back Aaron Anselmino is leaving Borussia Dortmund and will return to Chelsea FC with immediate effect.Voir sur X
Thank you, Aaron, for your time at BVB and all the best for your future! ✊
Thank you, Aaron, for your time at BVB and all the best for your future! ✊
Le club anglais a décidé d’utiliser une clause de rappel dans son prêt afin de renforcer sa défense. Le joueur de 20 ans avait débarqué du côté de Chelsea à l’été 2024 contre 16,5 millions d’euros mais ne compte que 2 minutes de jeu avec le club londonien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Liam Rosenior met déjà tout le monde d’accord en Angleterre, le FC Barcelone boucle l’arrivée d’une pépite
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer