Aaron Anselmino quitte Dortmund et revient à Chelsea

Par Aurélien Macedo
1 min.
Aaron Anselmino @Maxppp

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors qu’il avait été prêté depuis le début de saison au Borussia Dortmund où il a brillé malgré un temps de jeu réduit (10 apparitions, 1 but et 1 offrande), le défenseur argentin Aaron Anselmino quitte la Ruhr et fait son retour du côté de Chelsea.

Borussia Dortmund
Centre-back Aaron Anselmino is leaving Borussia Dortmund and will return to Chelsea FC with immediate effect.

Thank you, Aaron, for your time at BVB and all the best for your future! ✊
Le club anglais a décidé d’utiliser une clause de rappel dans son prêt afin de renforcer sa défense. Le joueur de 20 ans avait débarqué du côté de Chelsea à l’été 2024 contre 16,5 millions d’euros mais ne compte que 2 minutes de jeu avec le club londonien.

Bundesliga
Premier League
Dortmund
Chelsea
Aaron Anselmino

