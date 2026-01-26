Aaron Anselmino quitte Dortmund et revient à Chelsea

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors qu’il avait été prêté depuis le début de saison au Borussia Dortmund où il a brillé malgré un temps de jeu réduit (10 apparitions, 1 but et 1 offrande), le défenseur argentin Aaron Anselmino quitte la Ruhr et fait son retour du côté de Chelsea.

Le club anglais a décidé d’utiliser une clause de rappel dans son prêt afin de renforcer sa défense. Le joueur de 20 ans avait débarqué du côté de Chelsea à l’été 2024 contre 16,5 millions d’euros mais ne compte que 2 minutes de jeu avec le club londonien.