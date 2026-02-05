Al-Hilal : triplé de Karim Benzema dès son premier match

Des débuts de rêve de pour Karim Benzema à Al-Hilal. Titulaire ce jeudi soir face à Al-Okhdood pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le Ballon d’Or 2022 a fait le show en s’offrant un triplé. Il avait ouvert le score d’une talonnade (31e, 0-1), avant d’enchaîner au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Il poussait le ballon au fond des filets sur un service de Malcom (0-2, 60e), puis d’Al-Dawsari (0-3, 64e). Le Français aurait même pu s’offrir un quadruplé si Malcom n’avait pas prolongé sa frappe en poussant le ballon au fond du but sur le quatrième (70e, 0-4).