LdC : revivez les avant-matches de la 8e journée

Le coup d’envoi de la 8e et dernière journée de Ligue des Champions est donné ce soir. 18 matchs se dérouleront en simultanée à travers l’Europe pour déterminer le classement final de ce premier tour. Objectif top 8 pour le PSG lors de la réception de Newcastle, l’OM vise une place de barragiste dans son déplacement à Bruges, tout comme Monaco qui reçoit la Juventus. Suivez l’avant-match avec nous.
Dro Fernandez est au Parc des Princes
Nouvelle recrue du PSG, Dro Fernandez ne peut être inscrit par son nouveau club dans cette première phase de Ligue des Champions mais il est bel et bien présent au Parc ce soir pour assister à la rencontre face à Newcastle. L’ancien Barcelonais, recruté pour environ 8,2 M€, a été aperçu en tribune.
Musiala titulaire avec le Bayern
Petit événement côté Bayern, Jamal Musiala est titulaire pour la première fois depuis 207 jours avec le Bayern Munich.
La compo du Bayern Munich : Urbig - Bischof, Upamecano, Tah, Ito - Kimmich, Pavlovic - Karl, Musiala, Luis Díaz - Nico Jackson
La compo de la Juve face à Monaco
Pour affronter Monaco, la Juve aligne un onze particulier :
La compo de Juventus : Perin - Koopmeiners, Bremer, Kelly - Kalulu, Miretti, Thuram, McKennie, Cabal - Conceiçao, Openda
Le onze de Monaco face à la Juventus
Gros défi pour Monaco, qui accueille la Juventus pour valider une place en barrage.
La compo de Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Teze, Caio Henrique - Zakaria, Coulibaly, Camara - Akliouche, Balogun, Golovin
La compo de Newcastle face au PSG
Newcastle jouera à 5 derrière face au PSG.
La compo de Newcastle : Pope - Thiaw, Botman, Burn - Elanga, Miley, Tonali, Hall - Ramsey, Willock - Woltemade
