Menu Rechercher
0 - 2
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 19e journée
Lille
0 - 2
MT
Strasbourg
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
0 - 2
27'
0 - 2
(PD J. Panichelli) J. Enciso
25'
0 - 1
(PD G. Doué) J. Panichelli
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.50 N 2.85 2 2.80 betclic Bonus 100€
Classement live 5 Lille 32 7 Strasbourg 30
Possession 50% Strasbourg Lille
Tirs 12 9 5 3 3 8
Grosses occasions créées 100% Strasbourg 4 Lille 0
Compositions Lille 3-4-3 Strasbourg 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
LOSC
NUL
RCSA
1 2.5 N 2.85 2 2.8
225 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Strasbourg Ben Chilwell 1 #2 Logo Strasbourg Guela Doué 1 #3 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 1
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 3
Fautes subies
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 2 #2 Logo Lille Romain Perraud 2 #3 Logo Strasbourg Martial Godo 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Olivier Giroud 0/3 0% #2 Logo Lille Ethan Mbappé 0/2 0% #3 Logo Strasbourg Julio Enciso 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 8/9 89% #2 Logo Strasbourg Guela Doué 6/9 67% #3 Logo Lille Ethan Mbappé 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 4/4 100% #2 Logo Strasbourg Guela Doué 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/3 0% #2 Logo Lille Romain Perraud 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Mamadou Sarr 32/33 97% #2 Logo Strasbourg Valentín Barco 32/33 97% #3 Logo Lille Aïssa Mandi 30/31 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
34% 35% 31%
Série en cours
D
D
D
D
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
42% 13 Victoires 29% 9 Nuls 29% 9 Victoires

Blessures & suspensions

André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Benjamin André Benjamin André Blessure à l'épaule Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Hákon Haraldsson Hákon Haraldsson Accumulation de cartons jaunes
Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Mathis Amougou Mathis Amougou Inconnu Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:21 Et ce coup ci vous l’acceptez ma démission ? ^^ 5 Répondre
Voir tous les commentaires (23)

Match Lille - Strasbourg en direct commenté

19e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Strasbourg. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Strasbourg.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.3
2.1
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33474
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 25 janvier 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion Ligue 1+
Code LOSC-RCSA
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Strasbourg ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 3-4-3 : B. Özer, A. Mandi, C. Mbemba, N. Ngoy, R. Perraud, A. Bouaddi, N. Mukau, Tiago Santos, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud, E. Mbappé.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.

Qui arbitre le match Lille Strasbourg ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Strasbourg ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Panichelli 25', J. Enciso 27'.

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:21 Et ce coup ci vous l’acceptez ma démission ? ^^ 5 Répondre
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier