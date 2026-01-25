Prono
Match Lille - Strasbourg en direct commenté
19e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Strasbourg. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Strasbourg.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Strasbourg ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 3-4-3 : B. Özer, A. Mandi, C. Mbemba, N. Ngoy, R. Perraud, A. Bouaddi, N. Mukau, Tiago Santos, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud, E. Mbappé.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.
- Qui arbitre le match Lille Strasbourg ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Strasbourg ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : J. Panichelli 25', J. Enciso 27'.