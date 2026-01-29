La CAF annonce des lourdes sanctions contre le Maroc et le Sénégal !

La fin du suspense et d’un très long feuilleton. Cette nuit, la CAF a officiellement annoncé les sanctions contre le Sénégal et le Maroc après la finale rocambolesque de la CAN 2025. Alors que l’actualité footballistique a été rythmée par l’élimination grotesque de l’OM en C1 notamment, le communiqué de l’instance du football africain est presque passé inaperçu cette nuit. Et pour cause, il faut dire qu’il est largement moins sensationnel que prévu notamment pour le Sénégal alors que certaines rumeurs annonçaient de lourdes sanctions contre les Sénégalais notamment.

Le premier homme visé n’était autre que Pape Thiaw qui avait ordonné à ses joueurs de quitter le terrain après la décision de l’arbitre de siffler penalty pour le Maroc. Le coach sénégalais a été sanctionné mais finalement bien moins que ce que craignaient les supporters sénégalais. «Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football. D’infliger à Monsieur Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 USD» écrit l’instance du football africain qui a aussi confirmé des sanctions contre Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr pour avoir pris à partie l’arbitre dans le match. «Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. De suspendre Monsieur Ismaïla Sarr, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre.»

Le Maroc lourdemment sanctionné

Enfin pour les violences commises par les supporters Sénégalais et les nombreux débordements en tribunes, le Sénégal écope d’une amende de 515 000 euros. Des sanctions importantes donc pour les Lions de la Teranga mais qui ne devraient pas gâcher la fête des supporters. Au contraire. Car dans le même temps, la CAF a aussi décidé de sanctionner durement le Maroc pour cette finale notamment concernant l’affaire des serviettes. «Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Ismaël Saibari, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour trois (3) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif. D’infliger à Monsieur Ismaël Saibari une amende de 100 000 USD. D’infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. De suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis pendant une durée d’un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. D’infliger à la FRMF une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. D’infliger à la FRMF une amende de 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match.», explique le communiqué de la CAF.

Des sanctions assez importantes pour le Maroc qui tombe de haut dans ce dossier puisque les Lions de l’Atlas semblaient aussi réclamer une défaite sur tapis vert dans cette rencontre s’appuyant sur le fait que le Sénégal s’est retiré du terrain sur la base des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. Une réclamation rejetée par la CAF comme elle l’a précisé. «Le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.» Ces sanctions viennent donc clôturer une finale chaotique et qui laissera des traces. Pas sur en revanche que les débats autour de ce match prennent fin…