L’OM a battu 12 clubs dans le dossier Nwaneri

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en obtenant le prêt de la pépite d’Arsenal, Ethan Nwaneri. À peine arrivé sur la Canebière, le jeune Anglais a déjà fait forte impression en se montrant décisif lors de sa première apparition avec les Phocéens, contre Lens.

Et l’OM peut se féliciter d’avoir grillé la concurrence. Le Sun révèle en effet que six clubs de Premier League, trois de Serie A et trois de Bundesliga ont tenté de recruter Nwaneri cet hiver. Des approches infructueuses, l’OM ayant été considéré comme un endroit propice à l’émancipation du joueur.