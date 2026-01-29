Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue 1

L’OM a battu 12 clubs dans le dossier Nwaneri

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en obtenant le prêt de la pépite d’Arsenal, Ethan Nwaneri. À peine arrivé sur la Canebière, le jeune Anglais a déjà fait forte impression en se montrant décisif lors de sa première apparition avec les Phocéens, contre Lens.

La suite après cette publicité

Et l’OM peut se féliciter d’avoir grillé la concurrence. Le Sun révèle en effet que six clubs de Premier League, trois de Serie A et trois de Bundesliga ont tenté de recruter Nwaneri cet hiver. Des approches infructueuses, l’OM ayant été considéré comme un endroit propice à l’émancipation du joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Arsenal
Ethan Nwaneri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Arsenal Logo Arsenal FC
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier