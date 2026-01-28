PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Kvaratskhelia

En plus d’un match nul décevant contre Newcastle (1-1), la soirée parisienne a également été marquée par la sortie prématurée de Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cheville après un contact avec Elanga en première période. L’ailier géorgien, très en vue lors du bon début de match du PSG et impliqué sur l’ouverture du score, a dû céder sa place, laissant Paris perdre en percussion et en créativité offensive. Une nouvelle alerte physique pour un joueur clé, venue assombrir un peu plus un match déjà lourd de conséquences sportives.

«C’est une blessure à la cheville . C’est compliqué… Mais j’espère qu’on aura de bonnes nouvelles demain quand même. Un joueur important s’est encore blessé, sur une action difficile à juger… On verra demain (jeudi), il fera les tests», s’est lamenté l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Si l’inquiète règne, les examens prévus jeudi donneront une première réponse quant à la gravité de la blessure.