1 - 4
45'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 19e journée
Metz
1 - 4
45'
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+ 4
Temps forts
45+1'
1 - 4
(PD T. Morton) Endrick
34'
1 - 3
K. Kouao
32'
0 - 3
T. Morton
16'
0 - 2
(PD K. Merah) R. Kluivert
11'
0 - 1
(PD C. Tolisso) Endrick
Classement live 4 Lyon 36 18 Metz 12
Possession 57% Metz Lyon
Tirs 5 3 0 2 7 7
Grosses occasions créées 100% Lyon 3 Metz 0
Compositions Metz 4-3-3 Lyon 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Tyler Morton 1 #2 Logo Lyon Khalis Merah 1 #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 3/3 100% #2 Logo Lyon Tyler Morton 2/2 100% #3 Logo Metz Habib Diallo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Metz Boubacar Traoré 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Metz Boubacar Traoré 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Lyon Hans Hateboer 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Metz Boubacar Traoré 3/3 100% #2 Logo Metz Jean-Philippe Gbamin 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0% #2 Logo Lyon Tyler Morton 0/2 0% #3 Logo Lyon Clinton Mata 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Metz Jean-Philippe Gbamin 40/45 89% #2 Logo Metz Terry Yegbe 27/31 87%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
15% 36% 48%
Série en cours
D
D
N
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 4 Victoires 18% 5 Nuls 68% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Pape Sy Pape Sy Blessure à la tête Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Abner Abner Inconnu Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Top commentaires

Mars 18:01 Incroyable ce Endrick ! 5 Répondre
Match Metz - Lyon en direct commenté

19e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Metz et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Metz et Lyon.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.2
2.8
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Aurélien Drouet arbitre assistant
Mikael Berchebru arbitre assistant
Samir Zolota quatrième arbitre
Dominique Julien arbitre VAR
Cédric Dos Santos arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz
Stade Saint-Symphorien
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30000
  • Affluence moyenne : 14502
  • Affluence maximum : 28551
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 25 janvier 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion Ligue 1+ 4
Code FCM-OL
Zone France
Équipe à domicile Metz
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Metz Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et Lyon ?

Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 4-3-3 : J. Fischer, M. Colin, T. Yegbe, J. Gbamin, K. Kouao, B. Traoré, A. Touré, J. Deminguet, G. Tsitaishvili, H. Diallo, G. Hein.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, H. Hateboer, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, Endrick, K. Merah.

Qui arbitre le match Metz Lyon ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Metz Lyon ?

Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.

Quelle est la date et l'heure du match Metz Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 11' 45+1', R. Kluivert 16', T. Morton 32'.

Qui a marqué le but pour Metz ?

Un seul but a été inscrit pour Metz par K. Kouao 34'.

