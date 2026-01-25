Prono
Match Metz - Lyon en direct commenté
19e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 25 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Ligue 1 McDonald's entre Metz et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Metz et Lyon.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Metz Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et Lyon ?
Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 4-3-3 : J. Fischer, M. Colin, T. Yegbe, J. Gbamin, K. Kouao, B. Traoré, A. Touré, J. Deminguet, G. Tsitaishvili, H. Diallo, G. Hein.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, H. Hateboer, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, Endrick, K. Merah.
- Qui arbitre le match Metz Lyon ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Metz Lyon ?
Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.
- Quelle est la date et l'heure du match Metz Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 11' 45+1', R. Kluivert 16', T. Morton 32'.
- Qui a marqué le but pour Metz ?
Un seul but a été inscrit pour Metz par K. Kouao 34'.