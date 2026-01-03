Menu Rechercher
0 - 0
21'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 17e journée
Monaco
0 - 0
21'
Lyon
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.13 N 3.75 2 3.38 betclic Bonus 100€
Classement live 5 Lyon 28 7 Monaco 24
Possession 54% Monaco Lyon
Tirs 2 1 1 1 0 1
Compositions Monaco 4-4-2 Lyon 4-3-1-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
ASM
NUL
OL
1 2.13 N 3.75 2 3.38
329 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
37% 40% 23%
Série en cours
V
D
V
D
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
34% 16 Victoires 17% 8 Nuls 49% 23 Victoires

Blessures & suspensions

Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Ansu Fati Ansu Fati Ischio-jambiers Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Cabral Pape Cabral Ischio-jambiers Vanderson Vanderson Blessure à la cuisse George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Denis Zakaria Denis Zakaria Accumulation de cartons jaunes
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Match Monaco - Lyon en direct commenté

17e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 3 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4.2
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7951
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 03 janvier 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion beIN SPORTS 2
Code ASM-OL
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Monaco Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Lyon ?

AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-4-2 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, C. Mawissa, A. Golovin, M. Coulibaly, J. Teze, M. Akliouche, M. Biereth, F. Balogun.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Abner, K. Merah, Afonso Moreira, P. Šulc.

Qui arbitre le match Monaco Lyon ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Lyon ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier