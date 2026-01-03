Prono
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Monaco - Lyon en direct commenté
17e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 3 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Monaco Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Lyon ?
AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-4-2 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, C. Mawissa, A. Golovin, M. Coulibaly, J. Teze, M. Akliouche, M. Biereth, F. Balogun.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, Abner, K. Merah, Afonso Moreira, P. Šulc.
- Qui arbitre le match Monaco Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Lyon ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.