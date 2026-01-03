Hécatombe, défaite contre l’OL, scandale d’arbitrage : c’est la crise à Monaco !

La saison de l’AS Monaco prend une tournure peu agréable à voir. Ayant l’habitude de jouer les premières places du classement, les Monégasques ont connu une première partie de saison difficile. Malgré une belle victoire à domicile contre le PSG fin novembre, le club de la Principauté n’a pas répondu aux attentes placées en lui en début de saison. Après un mercato ronflant et les venues prestigieuses de Paul Pogba et Ansu Fati, l’ASM n’a pas su trouver son rythme. En ce sens, la direction asémiste avait décidé de confier les clés du camion à Sébastien Pocognoli en octobre dernier. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu avec le natif de Seraing.

En effet, depuis son arrivée en Ligue 1, le coach belge compte déjà six défaites en dix rencontres dans l’élite. Un bilan inquiétant et qui crée forcément de la frustration sur le Rocher. Ce samedi, l’ASM souhaitait renouer avec le succès dans l’élite. Finalement, face à l’OL, rien ne s’est passé comme prévu. Mangé dans les duels, les Monégasques se sont inclinés (1-3) en infériorité numérique après une faute grotesque de Mamadou Coulibaly sur Nicolas Tagliafico. Un nouveau revers qui plonge Monaco dans la crise. Déjà minés par les blessures avant le match avec pas moins de cinq blessés et deux joueurs à la CAN, l’ASM, privé d’un Zakaria suspendu, a également perdu Lukas Hradecky et Christian Mawissa sur blessures. Avec une infirmerie pleine et une nouvelle défaite, Monaco s’enfonce dans la crise.

L’AS Monaco crie au scandale d’arbitrage face à l’OL

Pourtant, après la rencontre, l’amertume régnait dans le vestiaire monégasque. En effet, battus à plates coutures, les Monégasques n’ont pas digéré le but refusé à Thilo Kehrer pour une faute de Jordan Teze sur Corentin Tolisso sur corner. Alors que Jérôme Brisard avait initialement signalé faute sur cette action litigieuse, l’arbitre a confirmé sa décision après visionnage de la VAR. Après la rencontre, Thiago Scuro n’a pas caché cette déception liée à l’arbitrage au micro de BeIN Sports : « on avait un match important et on a montré qu’on peut jouer à haut niveau. Le coach a fait de bons choix. Il y a eu des décisions controversées de l’arbitre. Ça été le cas contre Marseille. L’arbitre a compris qu’il y avait un bloc de Teze, ce n’est pas normal. Tolisso a poussé avant. C’est une saison très compliquée. Je représente Monaco, mais on voit que ça arrive de plus en plus souvent. On doit s’occuper plus de ces décisions. Cette décision a eu un gros impact sur le match. »

Relancé quant à la situation sportive de son club, Scuro a avoué qu’il ne s’agissait pas que de décisions arbitrales litigieuses pour justifier la mauvaise passe de son équipe. Tout en réaffirmant sa confiance à Sébastien Pocognoli, Scuro a expliqué qu’il allait chercher des options sur le marché des transferts : « on a beaucoup de responsabilités dans la situation actuelle du club. J’ai confiance en Sébastien. Il nous a ramené un style de jeu agressif, avec une philosophie qui colle à notre jeu. On peut encore faire mieux. Bien sûr, six défaites sur les sept derniers matches, ce n’est pas bon. Il faut concrétiser plus de nos occasions. Le mercato ? Si on a l’opportunité de recruter, on le fera. L’équipe a besoin de plus d’espace, on va jouer la Ligue des Champions et on a de l’ambition en Ligue 1. On va travailler en interne. Ansu Fati va rester, il n’y a pas de discussions. » Les prochaines semaines risquent d’être animée du côté du Rocher…