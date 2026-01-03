Monaco : le geste fou de Coulibaly sur Tagliafico, sanctionné d’un rouge

Monaco est dans le dur. Pour leur première sortie de l’année 2026, les Monégasques ont été sèchement battus par l’OL (1-3), à Louis-II, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les joueurs du club de la Principauté n’ont pas non plus été aidés par Mamadou Coulibaly, coupable d’un geste complètement fou sur l’Argentin Nicolas Tagliafico.

En tentant de récupérer le ballon, le jeune milieu de l’ASM a assenné un violent coup de pied au niveau de la tête du latéral gauche des Gones. L’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, n’a pas hésité à lui sortir le carton rouge, l’expulsant ainsi de la rencontre et réduisant également son équipe en infériorité numérique (70e). Déjà mené et à 10 contre 11, Monaco a encaissé un troisième but signé Abner (79e) pour sceller son 8e revers en 17 journées de championnat. Actuellement 9e, l’ASM a quasiment dit adieu à la course pour la Ligue des Champions.