Ligue 1

Monaco : le gros coup de gueule de Jordan Teze contre l’arbitrage

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jordan Teze signe à l'AS Monaco @Maxppp
Monaco 1-3 Lyon

Ce samedi, l’OL est allé chercher un succès précieux à Monaco (1-3). Une victoire importante pour les Gones, mais une défaite qui plonge l’AS Monaco dans la crise. En effet, défaits lors de six de leurs sept derniers matches, les Asémistes n’y arrivent plus et se sont plaints de l’arbitrage ce samedi. En effet, après un match controversé à Marseille avant la trêve, l’ASM a encore vu un but refuser ce samedi pour une faute légère de Teze sur Tolisso sur corner.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #ASMOL #beINLigue1
⚡ "Pour moi, c'est un but !"
🎙️ Jordan Teze en colère après le but annulé pour l'AS Monaco !
Après la rencontre, le défenseur néerlandais est sorti du silence et a fustigé l’arbitrage au micro de BeIN Sports : « tu en penses quoi toi ? Je pense que c’est but. Il dit que je bloque Tolisso mais c’est lui qui vient sur moi et il est tombé. Quand il est allé regarder, je pensais qu’il allait donner le but. Après Tolisso rigole, il sait qu’il n’y avait rien. »

