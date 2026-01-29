La statistique affolante de Virgil van Dijk en Ligue des Champions

Hier soir, les Reds ont triomphé et Virgil van Dijk a vu la vie en rose. En effet, Liverpool a écrasé Qarabag en Ligue des Champions pour le compte de la dernière journée de phase de groupe (6-0). Qualifiés pour les 8es de finales, les Reds ont assuré l’essentiel avec la manière, réalisant une performance digne d’un grand club européen malgré l’adversité qui semblait plutôt faible. Par ailleurs, lors de la rencontre à Anfield, le défenseur central Virgil van Dijk (34 ans) a montré qu’il n’était pas seulement un bouclier dans sa charnière, mais un élément capable de se muer en redoutable serviteur.

Il détient désormais une statistique affolante, puisqu’il est le seul défenseur à avoir offert trois passes décisives dans une même rencontre de Ligue des Champions. Après une première partie de saison difficile sous les ordres d’Arne Slot, l’arrière néerlandais reste tout de même l’atout essentiel du coach de 47 ans, et continue de le prouver. Cette qualification qui était attendue par la direction, va sans doute permettre au groupe de continuer sur cette lancée en Premier League, et cela passera par un choc face à Newcastle, dès ce dimanche 31 janvier.