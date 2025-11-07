Monaco : Pocognoli dévoile une nouvelle date de retour pour Paul Pogba

Le retour de Paul Pogba à la compétition a de nouveau été repoussé en fin de semaine dernière. Attendu dans le groupe pour affronter le Paris FC comme nous l’avions révélé, le milieu de terrain a finalement reçu un coup sur la cheville lors de la séance de veille de match, entrainant son forfait et «une entorse de grade 2».

Le champion du monde poursuit ses soins et ne sera pas non plus de la réception de Lens ce samedi. Sébastien Pocognoli l’attend en revanche après la fenêtre internationale. «Il ne sera pas présent pour ce match. Un retour après la trêve ? C’est ce qui est prévu. On est sur ce timing. Maintenant, à voir aux entraînements comment ça va se passer, mais oui on est sur ça», précise le coach belge en conférence de presse.