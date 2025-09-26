Sergio Busquets annonce sa retraite en fin de saison

Sergio Busquets, véritable maître à jouer du milieu de terrain et pièce centrale du FC Barcelone durant l’ère dorée de Pep Guardiola ou encore de Luis Enrique, a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison avec l’Inter Miami. À 37 ans, l’Espagnol tire sa révérence après près de deux décennies au plus haut niveau. Formé à la Masia, il a incarné pendant quinze ans l’âme du Barça, orchestrant le jeu aux côtés de Xavi et Iniesta dans un trio entré dans la légende. Avec le club catalan, il a accumulé 32 trophées, dont 3 Ligues des Champions et 9 titres de Liga, avant de rejoindre en 2023 Lionel Messi, Luis Suárez et Jordi Alba en MLS. En sélection, Busquets a aussi marqué l’histoire, participant activement au triomphe de l’Espagne lors du Mondial 2010 et de l’Euro 2012.

Dans une vidéo remplie d’émotion diffusée sur son Instagram, le mythique numéro 5 du Barça a confié se sentir « heureux, fier et reconnaissant » au moment de dire au revoir aux terrains. Il a remercié le Barça, « club de sa vie », ainsi que tous ses coéquipiers et entraîneurs, évoquant des « souvenirs uniques » qui resteront gravés. Après une carrière construite sur son intelligence tactique, sa capacité à contrôler le rythme et ses passes d’une précision chirurgicale, il s’apprête à refermer un chapitre exceptionnel. Avant de raccrocher définitivement les crampons, Busquets et ses partenaires tenteront de décrocher un dernier trophée avec l’Inter Miami.