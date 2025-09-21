Sergio Busquets va prendre sa retraite

Sergio Busquets, 37 ans, s’apprête à prendre sa retraite. Le milieu de terrain espagnol, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, disputera ses derniers mois en professionnel avant de raccrocher les crampons en novembre selon la Cadena Cope. Passé par le FC Barcelone, où il a joué plus de 700 matchs toutes compétitions confondues, Busquets a tout gagné aux côtés de Xavi, Iniesta et Messi : la Liga, la Ligue des Champions et surtout ce football de possession qui a marqué son époque. Avec la Roja, il a également marqué l’histoire, cumulant 131 sélections et remportant la Coupe du Monde 2010 ainsi que l’Euro 2012. Une carrière immense, bâtie sur la discrétion, l’intelligence tactique et une régularité impressionnante qui l’ont élevé au rang de légende absolue.

Après son départ du Barça en 2023, Busquets avait rejoint l’Inter Miami, où il a déjà dépassé la barre des 100 apparitions aux côtés de son ami Lionel Messi. Véritable métronome du jeu, il a continué de transmettre son expérience en MLS et de porter un projet qui a fait rêver les fans aux États-Unis. Mais alors que Busquets prépare son au revoir, Messi, lui, devrait prolonger l’aventure avec l’Inter Miami.