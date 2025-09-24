EL : l’OL et le LOSC sont favoris selon Opta

Opta a publié ses prédictions pour la saison 2025-2026 de Ligue Europa et place Lyon et Lille parmi les principaux favoris pour le titre. Selon le spécialiste des données, l’OL, qui bénéficie d’un tirage abordable, pourrait terminer la phase de groupes à la deuxième place derrière Aston Villa, avec 62,80 % de chances de se qualifier directement pour la phase finale. Les hommes de Paulo Fonseca ont même près de 15 % de chances d’atteindre la finale et 7 % de remporter leur premier titre en C3. De son côté, Lille est classé cinquième et voit ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale s’élever à 50,19 %, confirmant la régularité européenne du club nordiste malgré un parcours arrêté l’an dernier par Dortmund.

Moins bien loti, l’OGC Nice se retrouve en position plus délicate selon Opta, mais reste en ballottage favorable pour une qualification via les barrages. Les Azuréens, classés 18e par le spécialiste britannique, n’ont que 16,35 % de chances d’intégrer le top 8 et devront réaliser un exploit pour accéder aux demi-finales (7,36 %). L’OGC Nice reçoit l’AS Roma ce soir, à l’Allianz Riviera.