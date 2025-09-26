OL : l’impressionnante prise de pouvoir de Tanner Tessmann

Captain America a encore frappé. Hier soir, l’Olympique Lyonnais a affronté le FC Utrecht lors de la première journée de la phase de championnat de l’UEFA Europa League. Sur le banc au coup d’envoi de la rencontre, Tanner Tessmann a remplacé Tyler Morton à la 65e minute de jeu. L’Américain a alors enfilé son costume de super héros pour sauver les siens dix minutes plus tard. Il a marqué un joli but de 20 mètres. Un sacré missile en pleine lucarne qui a offert la victoire 1 à 0 aux Gones. Après la rencontre, Rachid Ghezzal, qui l’a servi, a salué son coéquipier. « Ils ont fait une grosse entame, mais on a su rester solides. Le match s’est équilibré quand on a repris le ballon. On a bien joué. J’ai donné la passe à Captain America, il est on fire en ce moment et il a su conclure.»

Captain America a encore sauvé l’OL

Heureux, le footballeur, qui a fêté ses 24 ans mercredi, a confié : « c’est une victoire très importante pour nous. Bien débuter la Ligue Europa, c’est très important. (Sur son but) Il (Ghezzal) m’a fait une belle passe en retrait, j’ai frappé, c’est rentré, je suis très heureux. L’entraîneur et le staff ont confiance en moi. On a eu une pré-saison difficile, mais j’ai très faim.» Et ça se voit sur le terrain. Recruté par l’OL le 27 août 2024, le milieu de terrain devait apporter un style et des qualités différentes aux Rhodaniens. Peu connu dans l’Hexagone, il sortait d’une aventure plutôt concluante à Venise, qu’il avait rejoint en 2021 après avoir été formé au FC Dallas. En Italie, il a appris la rigueur et la discipline, tout en travaillant sur la tactique.

Après 99 matches (10 buts et 5 assists), il a donc rejoint les pensionnaires du Groupama Stadium jusqu’en juin 2029. Le tout pour un montant de «6 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.» Et le futur risque d’être radieux pour l’international américain (8 capes) si jamais il poursuit sur cette lancée à Lyon. Pourtant, tout n’a pas été facile au départ. Lors de sa première saison, il n’a pas forcément fait l’unanimité. Pas toujours juste dans ses choix, il a fait preuve de lenteur dans son jeu et ralentissait les siens. Il a aussi eu des difficultés à trouver s’entendre avec l’expérimenté Nemanja Matic, avec lequel il avait finalement des similitudes dans le jeu.

Un footballeur métamorphosé

Mais Pierre Sage, qui le dirigeait à l’époque, appréciait qu’il apporte une certaine stabilité et « un jeu long qui permet de renverser le jeu, donner de la profondeur, et une belle frappe, qui peut nous permettre de dénouer certaines situations.» Après le départ de Sage, qui l’utilisait surtout comme remplaçant, Paulo Fonseca, qui l’a plus titularisé, a été séduit par son profil. Tessmann a fini son premier exercice à Lyon avec un bilan de 35 matches toutes compétitions confondues (1 but). Après un mercato d’été où il y a eu quelques rumeurs de départ, il a démarré cette nouvelle saison dans la peau d’un titulaire. Une place qu’il mérite totalement pour le moment. Aux côtés de Tyler Morton, avec lequel il fait la paire, l’Américain a visiblement trouvé sa place.

Plus confiant, mais aussi plus juste, régulier et intelligent dans son jeu, le milieu, qui a pris ses marques après une première année moyenne, répond parfaitement aux attentes du staff. Ce dernier a eu un rôle très important dans sa métamorphose. «Le staff m’a démontré beaucoup de confiance lors de la pré-saison. Je pense que je suis plus un joueur clé dans le vestiaire et j’essaie de jouer mon rôle pour l’équipe», a expliqué le natif de Birmingham dans l’Alabama en conférence de presse il y a quelques jours. Au-delà de l’impact et de la bonne agressivité qu’il amène, Tessmann est également plus décisif. Muet l’an dernier, il a déjà marqué 2 buts cette saison. Le premier date de vendredi dernier face à Angers en L1. Il avait déjà offert la victoire 1 à 0 à l’OL.

Un nouveau rôle taillé sur mesure

Jeudi soir, il a récidivé avec une sacrée mine face à Utrecht. Titulaire en force, puisqu’il a été dans le onze de départ lors de 5 matches sur les 6 auxquels il a pris part (2 buts), Tanner Tessmann prend clairement le pouvoir, sur le terrain comme dans le vestiaire où il est l’un des leaders. De quoi donner le sourire à Paulo Fonseca, qui a eu raison de croire en lui. «Ses caractéristiques correspondent à notre jeu. Depuis mon arrivée, il a commencé à jouer et il l’a fait très bien. Cette année, il a confirmé et beaucoup progressé. Ce n’est pas uniquement parce qu’il marque, il fait des choses très importantes pour notre jeu et a progressé défensivement. C’est un joueur important pour nous», a avoué le coach portugais mercredi à la veille du match de C3.

Hier soir, il était de nouveau satisfait d’un joueur qui monte clairement en puissance et de son coaching gagnant. «Je crois en tous nos joueurs. Ce soir (hier), les entrants ont été décisifs. Un entraîneur veut que tout le monde donne son maximum pour aider l’équipe, et c’est cette mentalité que je veux instaurer.» La bonne mentalité, Tessmann semble bien l’avoir, lui qui a travaillé sans broncher. Il en récolte les fruits à présent avec 2 buts en quelques jours. « Quelle semaine ! C’est simplement lié la confiance que nous avons cette année, celle de l’équipe, des autres et du staff, mais aussi au soutien de ma femme, de ma famille et de la relation que j’entretiens avec le Seigneur», a avoué le Captain America de l’OL. Un héros qui espère récidiver dimanche face au LOSC.