Djaoui Cissé prolonge avec Rennes
Révélation de l’Euro U21, Djaoui Cissé (21 ans) surfe sur sa belle fin de saison avec Rennes et a déjà été utilisé à quatre reprises lors des cinq premiers matches de Ligue 1 par Habib Beye, dont une titularisation lors de la victoire contre l’OL (3-1). Le milieu de terrain prometteur du club breton continue d’impressionner et a été récompensé ce vendredi, puisque le Stade Rennais a décidé de prolonger son contrat.
✍️ Déjà engagé jusqu'en 2029, le milieu étire son bail d'une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s'appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l'Académie et révélé la saison passée en Ligue 1.
#Djaoui2030
«Djaoui Cissé prolonge. Déjà engagé jusqu’en 2029, le milieu étire son bail d’une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l’Académie et révélé la saison passée en Ligue 1», a indiqué le club rouge et noir dans un court communiqué. De quoi sécuriser l’avenir du jeune talent.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer