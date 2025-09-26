Djaoui Cissé prolonge avec Rennes

Révélation de l’Euro U21, Djaoui Cissé (21 ans) surfe sur sa belle fin de saison avec Rennes et a déjà été utilisé à quatre reprises lors des cinq premiers matches de Ligue 1 par Habib Beye, dont une titularisation lors de la victoire contre l’OL (3-1). Le milieu de terrain prometteur du club breton continue d’impressionner et a été récompensé ce vendredi, puisque le Stade Rennais a décidé de prolonger son contrat.

«Djaoui Cissé prolonge. Déjà engagé jusqu’en 2029, le milieu étire son bail d’une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l’Académie et révélé la saison passée en Ligue 1», a indiqué le club rouge et noir dans un court communiqué. De quoi sécuriser l’avenir du jeune talent.