Djaoui Cissé prolonge avec Rennes

Par Samuel Zemour
1 min.
Djaoui Cissé (Rennes) et Zuriko Davitashvili (ASSE) @Maxppp

Révélation de l’Euro U21, Djaoui Cissé (21 ans) surfe sur sa belle fin de saison avec Rennes et a déjà été utilisé à quatre reprises lors des cinq premiers matches de Ligue 1 par Habib Beye, dont une titularisation lors de la victoire contre l’OL (3-1). Le milieu de terrain prometteur du club breton continue d’impressionner et a été récompensé ce vendredi, puisque le Stade Rennais a décidé de prolonger son contrat.

Stade Rennais F.C.
𝗗𝗷𝗮𝗼𝘂𝗶 𝗖𝗶𝘀𝘀𝗲́ 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 🔴⚫️

✍️ Déjà engagé jusqu'en 2029, le milieu étire son bail d'une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s'appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l'Académie et révélé la saison passée en Ligue 1.

#Djaoui2030
Voir sur X

«Djaoui Cissé prolonge. Déjà engagé jusqu’en 2029, le milieu étire son bail d’une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l’Académie et révélé la saison passée en Ligue 1», a indiqué le club rouge et noir dans un court communiqué. De quoi sécuriser l’avenir du jeune talent.

