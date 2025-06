France U21, Stade Rennais : l’incroyable explosion de la pépite Djaoui Cissé

Une ascension fulgurante pour Djaoui Cissé. Formé au Stade Rennais, le jeune milieu de terrain capable de jouer relayeur comme sentinelle avait débuté lors de la saison 2023/2024 en professionnel avec deux apparitions contre Clermont et l’Olympique de Marseille. Une évolution intéressante pour le natif de Juvisy-sur-Orge qui était amené à prendre plus de protagonisme cette saison. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Laissé comme remplaçant sous les ordres de Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, il avait dû se contenter de quelques apparitions en National 3 avec la réserve (8 matches disputés). Mais tout a changé à l’arrivée d’Habib Beye. Le technicien sénégalais a immédiatement décidé de faire de Djaoui Cissé un élément clef de son milieu de terrain. Ainsi, il n’aura jamais quitté son rôle de titulaire et aura participé à la belle fin de saison des Bretons (14 apparitions, 1 but).

En mars dernier, son coach était d’ailleurs dithyrambique : «il maintient un niveau de performance très élevé. C’est un garçon qui est très à l’écoute de ce qu’on lui demande, des consignes qu’il a dans un match. Aujourd’hui, il est sur une logique de pointe basse et ça demande une énorme culture tactique dans son placement pour équilibrer notre milieu de terrain. Il le fait très bien. À partir du moment où il est focus sur son évolution, sa progression et qu’il est conscient de tous les steps qui lui restent encore à franchir, Djaoui ne nous surprend pas, parce qu’on voit ça tous les jours à l’entraînement Donc on est très contents pour lui, mais il faut le laisser tranquille évoluer. Ce qui est sûr, c’est qu’il nous fait beaucoup de bien.»

Un Euro XXL pour Djaoui Cissé

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Djaoui Cissé a prolongé son bail avec les Bretons jusqu’en juin 2029. Mieux, il a aussi été appelé en première fois en équipe de France afin de participer à l’Euro U21 suite au forfait d’Enzo Millot. Resté sur le banc contre le Portugal (0-0) et entré en fin de match contre la Géorgie (3-2), il a enfin eu la chance de s’exprimer lors du dernier match de la phase de poules. Auteur de deux jolis buts contre la Pologne (4-1), il a été les Bleuets à se qualifier en quart de finale et a crevé l’écran. «Il a un potentiel de haut niveau. Il doit l’exploiter, trouver sa méthode pour aller chercher la totalité de ce potentiel. S’il met les ingrédients, il peut faire une grande carrière. Mais il est sur le bon chemin, car il travaille, il écoute, il s’intéresse… C’était une opportunité pour lui et il l’a saisie. Il a marqué des points, c’est une émulation positive pour tout le monde» notait d’ailleurs le sélectionneur Gérald Baticle pour L’Equipe après cette rencontre. Une prestation solide qui lui a permis de débuter le quart de finale contre le Danemark.

Dans un match difficile où les Bleuets ont été menés deux fois, il a stabilisé le milieu de terrain et sonné la révolte grâce à une sublime frappe de loin. Précieux dans l’organisation du jeu de son équipe et dans sa projection, Djaoui Cissé a été un des leaders de cette équipe tricolore qui s’est finalement imposée 3-2. «Le match a été compliqué, face à une équipe compacte, qui a très bien défendu. Quand on a été mené au score, tout le monde est resté positif. On pensait que l’on pouvait revenir et c’est ce qui s’est une nouvelle fois passé. Sur le terrain, je suis resté très calme, car je sentais les Danois étaient en train de baisser physiquement et je me doutais qu’on allait avoir des occasions. Sur le but de Quentin (Merlin ndlr), on demandait tous le ballon et je l’ai vu se mettre sur son pied gauche pour allumer (sourire). C’est une belle soirée, car on a réussi à se qualifier, mais on a encore envie d’aller plus loin», lâchait le principal intéressé après la rencontre. Son coéquipier Quentin Merlin a lui loué l’état d’esprit de Djaoui Cissé : «aujourd’hui, c’est moi. Être leader, c’est aussi être décisif. On a un peu plus d’expérience par rapport à certains, mais tout le monde a pris en maturité. On voit par exemple Djaoui Cissé qui est plus jeune, mais très performant. Cela crée une belle alchimie au sein du groupe.» Rongeant son frein sur le banc rennais il y a six mois, Djaoui Cissé est en train de se faire une place de choix dans le paysage du football français. Prochain rendez-vous ce mercredi face à l’Allemagne pour essayer d’aller en finale de l’Euro U21.