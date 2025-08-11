Rongier et Merlin répondent cash sur le choix Rennes

Ce lundi après-midi, le Stade Rennais a présenté à la presse ses recrues Przemyslaw Frankowski, Valentin Rongier et Quentin Merlin. Concernant les deux derniers, ils sont arrivés ensemble de l’OM, eux les deux anciens du FC Nantes. Un choix qui a fait parler mais que Rongier assume. Ses propos sont relayés par Ouest-France. « Je me sens bien, le but est d’être prêt ce week-end. J’ai pris un coup avant le match du Genoa mais ça va déjà mieux. Forcément, il fallait que Rennes - Marseille tombe à la première journée du championnat (rire). L’accueil du Roazhon Park, je n’en ai aucune idée. Les supporters feront ce qu’ils voudront faire, mais ça ne changera rien à ce que j’ai envie de faire, c’est-à-dire aider le club à atteindre ses objectifs. Quand le Stade Rennais est arrivé, j’ai essayé de poser les choses et il y avait beaucoup plus de pour que de contre. Les échanges que j’ai eus m’ont vite fait dire que c’est ici que je devais être. Le coach attend de moi que j’amène ma maturité, mon expérience. J’ai connu à l’OM une ambiance et une tension particulières.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «vous savez que j’ai grandi à Nantes donc au début, je me suis demandé si c’était une bonne idée. Mais pour moi, c’est le sportif qui prime. C’était peut-être un frein au début mais je l’ai vite écarté de ma tête. Je peux comprendre que certaines personnes ne s’y retrouvent pas mais je mène ma carrière comme je l’entends et c’est un choix totalement assumé. Je suis content que l’on me donne ces responsabilités et c’est pour ça que je suis là. Si je peux aider le staff à transmettre des messages, je le ferai. Ce n’est pas une pression négative. Pour moi, le Stade Rennais doit finir en haut du classement chaque saison.» Quentin Merlin est du même avis. «Pour la suite de ma carrière, c’était important pour moi d’avoir plus de responsabilités. Ce n’est pas du tout une régression (par rapport à Marseille, ndlr), j’ai beaucoup discuté avec mes agents et mon père. C’était vraiment un choix évident. J’ai aussi beaucoup discuté avec le coach, on a différentes options, ça m’a confirmé sur mon choix de venir ici. Quand le Stade Rennais est venu vers moi, j’étais conscient que ça allait sûrement déplaire aux supporters nantais. Mais comme Valentin, je mène ma carrière comme j’ai envie de la mener.» Le message est passé.