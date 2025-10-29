Le groupe de l’OM pour la réception d’Angers sans Balerdi et Weah

Pour la réception d’Angers ce mercredi soir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe. Comme prévu, Amine Gouiri est toujours forfait, mais l’entraîneur pourra compter sur ses offensifs Paixão, Vaz, Aubameyang et Greenwood, tous présents pour animer l’attaque.

En défense, Leonardo Balerdi, le capitaine, est absent, tout comme Weah, mais Pavard et Aguerd seront bien là. Au milieu, les jeunes Bakola et Mmadi font partie du groupe, prêts à saisir leur chance. De Zerbi devra ainsi composer avec un effectif réduit mais toujours compétitif pour ce match de Ligue 1.