Ligue 1
Le groupe de l’OM pour la réception d’Angers sans Balerdi et Weah
1 min.
@Maxppp
Pour la réception d’Angers ce mercredi soir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe. Comme prévu, Amine Gouiri est toujours forfait, mais l’entraîneur pourra compter sur ses offensifs Paixão, Vaz, Aubameyang et Greenwood, tous présents pour animer l’attaque.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 11:13
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMSCOVoir sur X
Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception d’Angers 💪
En défense, Leonardo Balerdi, le capitaine, est absent, tout comme Weah, mais Pavard et Aguerd seront bien là. Au milieu, les jeunes Bakola et Mmadi font partie du groupe, prêts à saisir leur chance. De Zerbi devra ainsi composer avec un effectif réduit mais toujours compétitif pour ce match de Ligue 1.
