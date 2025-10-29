Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Le groupe de l’OM pour la réception d’Angers sans Balerdi et Weah

Par Allan Brevi
1 min.
Vermeeren avec l'OM @Maxppp
Marseille Angers
betclic
1 1.16 N 6.50 2 11.5 Bonus 100€

Pour la réception d’Angers ce mercredi soir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe. Comme prévu, Amine Gouiri est toujours forfait, mais l’entraîneur pourra compter sur ses offensifs Paixão, Vaz, Aubameyang et Greenwood, tous présents pour animer l’attaque.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMSCO

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception d’Angers 💪
Voir sur X

En défense, Leonardo Balerdi, le capitaine, est absent, tout comme Weah, mais Pavard et Aguerd seront bien là. Au milieu, les jeunes Bakola et Mmadi font partie du groupe, prêts à saisir leur chance. De Zerbi devra ainsi composer avec un effectif réduit mais toujours compétitif pour ce match de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Leonardo Balerdi
Timothy Weah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
Timothy Weah Timothy Weah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier