L’OM donne des nouvelles de ses blessés

Battu à Lens samedi, l’Olympique de Marseille a l’occasion de se rattraper dès demain lors de la réception d’Angers (21h05) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi dispose d’un effectif fourni en nombre et en qualité cette saison même si les blessures n’épargnent personne.

La suite après cette publicité

L’OM vient de donner des nouvelles de ses blessés. Touché à la cheville, Facundo Medina pourra revenir le 17 novembre. Avant cela, Kondogbia est attendu le 13 novembre. Balerdi (mollet) et Weah (cuisse) devraient être disponible en début de semaine prochaine. Pour Traoré, absent depuis un moment pour sa cuisse, le retour est imminent alors qu’Amine Gouiri, blessé à l’épaule et opéré, va devoir patienter jusqu’en 2026.

Le communiqué médical complet de l’OM

Facundo MEDINA (cheville droite)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 17 novembre 2025.

La suite après cette publicité

Leonardo BALERDI (mollet gauche)

Reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025.

Timothy WEAH (cuisse gauche)

Reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025.

La suite après cette publicité

Geoffrey KONDOGBIA (mollet droit)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 13 novembre 2025.

Hamed TRAORÉ (cuisse droite)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 30 octobre 2025.

La suite après cette publicité

Amine GOUIRI (épaule droite)

Opéré le 20 octobre 2025. Le joueur est actuellement en phase de rééducation.

Son indisponibilité est estimée à trois mois à partir de la date d’opération.

Le club reste mobilisé autour de ses joueurs et accompagnera chacun d’eux dans son processus de récupération.